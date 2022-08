Von der Krise in die Apokalypse: Wie fromme Christen die Endzeit fühlen

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Die Zeugen Jehovas zum Beispiel haben deshalb schon mehrfach konkrete Endzeitdaten genannt, um schliesslich zu erkennen, dass wir Menschen für die aktuellen apokalyptischen Bedrohungen verantwortlich sind. Und sich Gott offenbar keinen Deut darum kümmert, wie es uns Menschen in Krisenzeiten so ergeht.

All diese Gräueltaten werden von unserem Gott dem Schöpfer ausgelöst, der den Gläubigen in den Sonntagspredigten als der gütige und barmherzige Vater dargestellt wird, der uns aus Liebe nach seinem Ebenbild geschaffen und seinen Sohn für uns geopfert hat. Es ist schwierig zu verstehen, wie das alles zusammenpasst.

Für das endzeitliche Trauma ist vorrangig der Evangelist Johannes zuständig. In seiner Offenbarung beschreibt er Szenarien, die das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der zürnende Gott erscheint als Despot und Tyrann. Er lässt Seuchen grassieren, das Meer brennen und schickt am Ende der Zeit apokalyptische Reiter los, die die Menschen quälen.

Leo Bigger, der Senior-Pastor der Megachurch ICF in Zürich, zum Thema Wiederkunft von Jesus am Ende der Tage.

Die Geschichten, die das Buch der Bücher für die Endzeit bereithält, haben es in sich. Die Bilder dazu sind so martialisch wie bei kaum einer anderen Religion .

Das alles sind weltliche Probleme, die uns ängstigen. Als ob das nicht genug wäre, treten auch religiöse Eiferer auf den Plan, die Kapital aus den Ängsten schlagen wollen und das Endzeitfieber schüren. An vorderster Front die christlichen Fundis mit der Bibel in der Hand.

Die Angst vor der Apokalypse ist also tief in unser Bewusstsein gestanzt und Teil unserer DNA. Die Endzeitbefürchtungen sind aber nicht in allen Epochen gleich virulent. Bewegt sich die Welt in einigermassen ruhigen Bahnen, sind wir nicht sonderlich beunruhigt. Gerät sie aber aus den Fugen, überfluten die Ängste unseren Gefühlshaushalt.

Zuständig für solche Ängste sind vorwiegend Religionen und Glaubensgemeinschaften. Sie interpretieren apokalyptische Bedrohungen religiös. Schon in vorchristlicher Zeit kultivierten viele Religionen die Idee von der Apokalypse. Doch kaum eine andere Lehre ging dabei so radikal ans Werk wie die christliche.

