„Ich wusste, dass mein toter Bruder zuhause beim Vater im Himmel ist.“

Dramatisch wurde es aber ein halbes Jahre später. Er litt tagelang an unerträglichen Bauchschmerzen. Als er es nicht mehr aushielt, begab er sich ins Spital. Diagnose: Ein vor sechs Tagen geplatzter Blinddarm. Der ganze Thorax war massiv entzündet, sein Leben hing an einem seidenen Faden. In einer nächtlichen Notoperation retteten ihn die Ärzte.

Der christliche Glaube treibt in der freikirchlichen Ausprägung seltsame Blüten. Gläubige instrumentalisieren Gott für alle möglichen und unmöglichen Zwecke. Er muss Hoffnungen wecken, Sehnsüchte befriedigen, für eine emotionale Bindung sorgen, Trost spenden und seinen Schäfchen in allen Lebenslagen zu Hilfe eilen, vor allem in gefährlichen.

Hier kommen 8 neue Hotels in der Schweiz, welche dir eine sagenhafte Auszeit bieten

Mal wieder ein Wochenende zu zweit weg? Einen Tapetenwechsel mit der Familie, aber die Kinder beschäftigt haben? Oder eintauchen in eine andere Welt mit Freunden? Diese neuen Schweizer Hotels bieten dir alles.

Egal ob in den Bergen direkt neben dem Skigebiet, im wunderschönen mittelalterlichen Städtchen in der Abgeschiedenheit des Juras, mitten in der Altstadt von Luzern, am Stadtrand von Basel oder umzingelt von der imposanten Bergwelt in Grindelwald: An all diesen Orten haben in den letzten Monaten neue Hotels (wieder-)eröffnet.