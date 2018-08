Apple wirft Schnüffel-App aus dem Store – für Android ist sie weiter verfügbar

Ein Sanitäter packt aus: «Er drohte, er werde uns alle umbringen»

Die Übergriffe auf Ambulanzen am vergangenen Wochenende beschäftigen die Schweiz. Warum werden Rettungsdienste behindert oder sogar angegriffen? Sanitäter Pascal Rey aus Basel ortet als eine Wurzel des Übels den überbordenden Egoismus.

Pascal Rey, Sie sind für private Rettungsdienste tätig. Am Wochenende wurden in Zürich Sanitäter angegriffen, in Basel bedrängten Partygänger einen Rettungswagen so lange, bis die Besatzung die Polizei rufen musste. Ist Ihnen etwas in dieser Art auch schon widerfahren?Pascal Rey: Ja. Solche Eskalationen gibt es immer öfter.

Welche Anlässe sind heikel?Immer dann, wenn wir an einen Ort ausrücken müssen, an dem es viele Menschen hat und die Stimmung schon aufgeheizt ist, müssen wir damit …