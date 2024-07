Alertswiss-App warnt vor Vulkan-Ausbruch im Wallis – das steckt dahinter

Bundesrat will Fake News mit eigener App kontern – Plattform-Regulierung verzögert sich

«Der Bundesrat soll schon demnächst, nämlich ‹voraussichtlich im Sommer 2024› einen Beschluss fassen, wie es mit der Cell-Broadcast-Technik in der Schweiz weitergeht.»

Tragischerweise – angesichts der jüngsten Opfer – lässt die Einführung weiter auf sich warten. Noch immer arbeitet das BABS laut eigenen Angaben an einer «Strategie für die Weiterentwicklung der Information, Warnung und Alarmierung der Bevölkerung». Bis zur Einführung seien Anpassungen bei den Mobilfunkbetreibern (Providern) nötig und es brauche Gesetzesänderungen.

Dass dies tatsächlich ausreicht, stellen inzwischen so ziemlich alle Politikerinnen und Politiker in Bundesbern infrage. Ein bereits 2021 eingereichter parlamentarischer Vorstoss der FDP-Nationalrätin Maja Riniker wurde im Juni dieses Jahres auch vom Ständerat unterstützt . Dieser Vorstoss verlangt vom Bund, die Cell-Broadcast-Technologie «möglichst rasch» einzuführen.

«Cell Broadcast funktioniert ähnlich wie Radioübertragungen, nur mit Text statt Ton. Eine Textnachricht wird von einem Mobilfunkmast aus an alle Mobiltelefone gesendet, die sich in seiner Reichweite befinden.»

Die verheerenden Unwetterereignisse der letzten Wochen haben erneut eine Debatte über öffentliche Warnsysteme ausgelöst, wie der «Tages-Anzeiger» am Montag berichtete.

Die an die Smartphones verschickten Warnmeldungen sind natürlich auch auf alert.swiss zu finden.

Die kostenlose Smartphone-App gibt's in den App-Stores von Apple und Google. Die entsprechenden Links finden sich hier auf der Alertswiss-Website .

«Es geschieht meist bei starken Unwettern: Eine breiartige Mischung aus Wasser, Feinmaterial und Gesteinsbrocken ergiesst sich schubweise und oft in hohem Tempo in Dörfer, auf Strassen und Bahnlinien. Solche Murgänge, im Volksmund auch ‹Rüfe›, Geröll- oder Schlammlawine genannt, sind eine gefürchtete Variante sogenannter Geschiebetransportprozesse.»

Seit dem Jahr 2000 beobachtet die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL spontan auftretende Murgänge am Illgraben, einem gemäss den Fachleuten «aussergewöhnlich aktiven Einzugsgebiet» nahe der Ortschaft Susten (Leuk) im Wallis.

Die an sich lustige Falschmeldung hat einen ernsten Hintergrund: Gerade erst haben Murgänge in der Südschweiz verheerende Zerstörungen angerichtet und im Tessin mehrere Menschenleben gefordert.

Was lernen wir daraus?

Ein Murgang, aka Lave torrentielle, ist ein geologisches Phänomen, das bei einem schweren Unwetter in steilem Gelände auftreten kann.

Ein Murgang, aka Lave torrentielle, ist ein geologisches Phänomen, das bei einem schweren Unwetter in steilem Gelände auftreten kann.

In der entsprechenden Alertswiss-Mitteilung prangt zuunterst der Hinweis, dass es sich um eine automatisierte Übersetzung aus dem Französischen handle. «Teile der Meldung wurden von Google Translate übersetzt».

Tatsächlich handelt es sich um einen KI-Übersetzungsfehler. Wobei KI in diesem Zusammenhang eine Machine-Learning-Anwendung von Google meint.

Was lief schief?

Was lernen wir daraus?

Was lief schief?

Gestern Mittwoch war es erneut so weit. Da sollte die Walliser Bevölkerung auf eine Geröll- und Schlammlawine, Murgang genannt, hingewiesen werden.

Die Alertswiss-App kann Leben retten. Etwa dann, wenn die Bevölkerung in einem von einer Naturkatastrophe betroffenen Gebiet rechtzeitig gewarnt wird.

Bei Naturkatastrophen informieren die Behörden die betroffene Bevölkerung per Alertswiss-App. Dumm nur, wenn die integrierte Google-Übersetzung ihrerseits eine Katastrophe ist.

Gravierende Stromausfälle sind kein neues Phänomen – im Gegenteil: Ein Polizist bewacht am 9. November 1996 im New Yorker Stadtteil Bronx nach einem Blackout einen Eingang.

