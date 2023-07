ChatGPT-Entwickler wollen an Kontrolle von digitaler «Superintelligenz» arbeiten

Auch wenn die «Superintelligenz» aus dem Computer derzeit noch in weiter Ferne zu sein scheine, halte OpenAI sie noch in diesem Jahrzehnt für möglich. Sie werde viele Probleme lösen helfen und die folgenschwerste Erfindung der Menschheit sein.

«Menschen werden nicht in der Lage sein, verlässlich Systeme mit Künstlicher Intelligenz zu beaufsichtigen, die viel klüger als wir sind», stellte die Firma aus San Francisco in einem Blogeintrag am Mittwoch fest. Deshalb solle ein automatisiertes Verfahren dafür ausgearbeitet werden.

Die Veröffentlichung von heiklen Bundesdaten sorgt in der Schweiz weiter für Gesprächsstoff. Am Wochenende wurde bekannt, dass besonders sensible Informationen nach dem von watson publik gemachten Angriff geleakt wurden. Die Politik will nun handeln – eine Übersicht.

Ob die Daten noch im Internet zu finden sind, darüber bestand vorübergehend Verwirrung. Am Wochenende wollte das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) zwischenzeitlich Entwarnung geben. Die Bundesbehörde liess verlauten, die gestohlenen Bundesdaten seien wieder von der betroffenen Darknet-Seite verschwunden. Dies widersprach allerdings den von watson getätigten Recherchen.