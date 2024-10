Das stark getarnte Robotaxi auf einer Testfahrt vor einigen Tagen. bild: reddit / boopitysmoop

Tesla enthüllt am Donnerstag das Robotaxi – kommt auch das günstige Model 2?

Ein stark getarntes Fahrzeug entfacht Spekulationen um Teslas nächste Innovation. Am Donnerstag wird Elon Musk voraussichtlich das Robotaxi enthüllen – und noch mehr?

Christopher Clausen / t-online

Am 10. Oktober will Tesla-Chef Elon Musk das sogenannte Robotaxi zeigen; ein selbstständig fahrendes Shuttle. Für das Unternehmen ist das Robotaxi ein wichtiger Baustein: Schon seit zehn Jahren kündigt Tesla autonome Fahrfunktionen an, konnte aber bislang nicht in dem Ausmass liefern wie versprochen. Musk muss also zeigen, dass Tesla immer noch Innovationsführer ist, während Rivale Waymo (eine Tochterfirma von Alphabet) seine selbstfahrenden Taxis in den USA längst im Einsatz hat.



Am Robotaxi Day erwarten die Anleger des an der Börse hoch dotierten Unternehmens, dass Musk etwas Bahnbrechendes zeigt und konkrete Schritte bis zu einem kommerziellen Start beschreibt.

Gerüchte um günstiges Modell

Daneben kursieren seit mehreren Wochen die Gerüchte, dass Musk an diesem Tag noch eine zweite Innovation vorstellt, frei nach dem Prinzip des verstorbenen Apple-Chefs Steve Jobs, der seine Produktpräsentationen gern mit dem Satz «One more thing» («Eine Sache noch») beendete und daraufhin die eigentliche Sensation zeigte.

Möglicherweise zeigt Musk das seit Langem angekündigte, zwischenzeitlich beerdigte Model 2 – einen kompakten Stromer, der mit einem Preis um die 25'000 Euro (plus Steuern) in den Ring steigen könnte.

Andere Stimmen gehen davon aus, dass das Model 2 im weiteren Verlauf des Jahres gezeigt wird. Möglicherweise basieren Robotaxi und das Model 2 auch auf einer gemeinsamen Plattform, lauten weitere Spekulationen.



Die kommenden Wochen könnten also für Teslas Zukunft wegweisend sein.



Der Robotaxi-Event in Kalifornien beginnt am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr (Lokalzeit), also in der Schweiz in der Nacht auf Freitag um 4 Uhr (MEZ). In gewohnter Tesla-Manier erwarten wir, dass das Unternehmen die «We, Robot»-Veranstaltung auf seiner YouTube-Seite und auf Twitter (Musk würde X sagen) im Livestream zeigt.