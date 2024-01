Das meistverkaufte Auto in der Schweiz ist ein E-Auto und es ist nicht das Tesla Model 3

Viele europäische Länder legten deutlich mehr zu als die Schweiz, insbesondere in Skandinavien und den Benelux-Staaten. Die Schweiz dürfte aus den Top-10-Ländern fallen. Mit der Einführung der Autoimportsteuer für Elektroautos schaffte die Schweiz per 1. Januar die einzige Markteintrittserleichterung ab.

Im Jahr 2023 wurden in der Schweiz auch rund 4'000 öffentliche Ladestationen zugebaut. Für Elektroautos stehen damit 16'865 öffentlich zugängliche Ladeinfrastrukturen zur Verfügung. Die Schweiz hat damit laut Experten weltweit eines der dichtesten Ladenetze.

Die meistverkauften E-Autos in der Schweiz im Jahr 2023.

Das Model Y von Tesla war 2023 das meistverkaufte Auto in der Schweiz.

Das Model Y von Tesla war 2023 das meistverkaufte Auto in der Schweiz. Bild: keystone

Inzwischen hat rund jedes dritte Neufahrzeug einen Stecker. Mit dem Tesla Model Y war zum dritten Mal in Folge ein Elektroauto das meistverkaufte Fahrzeug des Jahres in der Schweiz. Der elektrische SUV von Tesla liess somit auch sämtliche Benzin- und Diesel-Autos hinter sich.

Allein im Dezember kam es demnach zu 7185 Neuzulassungen bei den batterieelektrischen Steckerfahrzeugen. Per Anfang Jahr waren damit 163'511 Elektroautos auf den Schweizer Strassen zugelassen. Vor zehn Jahren waren es noch 2700.

In der Schweiz ist es zum Jahresende zu einem Boom beim Absatz von Elektroautos gekommen. Noch nie wurden im Verhältnis zum Gesamtmarkt so viele Elektroautos verkauft wie im Dezember 2023, wie der Branchenverband Swiss Emobility mitteilte.

VW ID.3: In der Schweiz gab es beim Absatz von Elektroautos zum Jahresende einen Boom.

VW ID.3: In der Schweiz gab es beim Absatz von Elektroautos zum Jahresende einen Boom. Bild: Jean-Claude Frick

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2022

20 unglaubliche Facts zu 40 Jahre «The Blues Brothers», dem besten Musikfilm ever

Luftangriffe zu Silvester in der Ukraine + ZDF-Team bei Raketentreffer auf Hotel verletzt

Deutliche Mehrheit will lautes Feuerwerk für Private verbieten – «das wäre unser Ende»

«Ich würde am liebsten meine Familie verlassen und neu anfangen»

Dieser Reddit-User legt seine Finanzen offen – so viel hat er 2023 ausgegeben

Auf der Online-Plattform Reddit hat ein in der Schweiz wohnhafter User seine Finanzen dieses Jahres veröffentlicht – und das sehr detailliert. Der Nutzer, der sich N3XT191 nennt, zeigt im Subreddit (so heissen thematische Untergruppen auf Reddit) «Switzerland» seine Einkünfte und Ausgaben. Denen, die die Auflistung nicht verstehen oder Zweifel anmelden, steht er in den Kommentaren Rede und Antwort.