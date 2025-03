Google bringt das Handy für alle, die einfach ein vernünftiges Smartphone wollen

Das Google Pixel 9a kommt in der Schweiz im April ab 499 Franken in den Handel. Der Preis bleibt gegenüber dem ähnlich grossen Vorjahresmodell Pixel 8a unverändert. Dafür erhält man einen schnelleren Prozessor, ein helleres Display und eine laut Datenblatt deutlich längere Akkulaufzeit. Der Preis scheint angemessen, zumal das Handy eine zukunftssicheren Ausstattung hat und mindestens sieben Jahre mit Updates versorgt wird. Zum Vergleich: Das etwas bessere Pixel 9 erhält man inzwischen bei Google ab 649 Franken, das Pro-Modell ab 799 Franken.

VWs Antwort auf günstige China-Stromer kommt spät, aber mit Wucht

E-Autos aus China für unter 20'000 Franken gibt es bereits. Nun hat auch Volkswagen ein kleines, günstiges und in Europa produziertes Elektroauto präsentiert. Was bislang bekannt ist.

Vor mehr als zehn Jahren lancierte VW mit dem E-Up einen elektrischen Kleinstwagen. In Deutschland war die Nachfrage so gross, dass VW Ende 2020 einen Bestellstopp verfügte. 2023 wurde der mit 27'000 Franken einigermassen bezahlbare Mini-Stromer auch bei uns aus dem Programm gestrichen, weil er kaum Gewinn abwarf. Doch inzwischen sind die Akkukosten gesunken und die Deutschen wagen einen neuen Anlauf.



Vergangene Woche wurde die seriennahe Studie des elektrischen ID. Every1 enthüllt – ein Elektroauto für 20'000 Franken. Der Name «Everyone» klingt es an: Der Elektro-Zwerg soll die Einstiegshürde in die E-Mobilität senken. Inzwischen sind diverse Details bekannt.