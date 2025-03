Die Signal-App erfreut sich grosser Beliebtheit – man muss nur wissen, wie man damit umgehen sollte. Bild: KEYSTONE

Signal-Downloads explodieren nach peinlicher Chat-Sicherheitspanne

Trumps Regierungspanne führt zu einem wachsenden Interesse an Chat-Verschlüsselung. «Signal-Gate» befördert einen Download-Boom des WhatsApp-Konkurrenten.

Marcel Horzenek / t-online

Ein Artikel von

Die Trump-Administration hat durch ihre peinliche Sicherheitspanne dem verschlüsselten Messenger Signal zu einem beispiellosen Anstieg an Downloads verholfen. Seit Bekanntwerden des Vorfalls hat sich die Zahl der Neuinstallationen des WhatsApp-Konkurrenten in den USA verdoppelt, was zu einem Gesamtanstieg von 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr führt.

Der als «Signal-Gate» bekannt gewordene Vorfall ereignete sich, als US-Sicherheitsberater Michael Waltz versehentlich den Chefredakteur des Magazins «The Atlantic», Jeffrey Goldberg, in einen Signal-Gruppenchat aufnahm. In diesem diskutierten hochrangige Regierungsmitglieder, darunter Verteidigungsminister Pete Hegseth, Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard und Vizepräsident J. D. Vance, Pläne für einen Luftangriff auf Huthi-Rebellen im Jemen.

«In der Geschichte von Signal ist dies der mit Abstand grösste Wachstumsmoment in den USA», sagte Jun Harada, Leiter für Wachstum und Partnerschaften bei Signal, dem Tech-Magazin «Wired». «Die Zahlen sind überwältigend, selbst für uns.» Die Marktforschungsfirma Sensor Tower bestätigt diesen Trend und berichtet von einem Anstieg der Signal-Downloads in den USA um 105 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Bis zu 25-fache Steigerung in Europa

Auch in Europa verzeichnet der Messenger deutliche Zuwächse. Martin Bartenberger, Kommunikationsleiter für Europa bei Signal, berichtet von einem starken Anstieg in mehreren europäischen Ländern seit Beginn des Jahres 2025. «In manchen Ländern wie den Niederlanden haben wir im Januar und Februar sogar eine 25-fache Steigerung der Downloadzahlen gesehen», so Bartenberger. «Aber auch in Ländern wie Belgien, Schweden und Deutschland gab es einen starken Anstieg bei den Downloads.»

Der Vorfall hat nicht nur Fragen zur Informationssicherheit in der Trump-Administration aufgeworfen, sondern auch zu einer intensiven öffentlichen Diskussion über verschlüsselte Kommunikation geführt. Präsident Trump selbst kommentierte den Vorfall und bezeichnete Signal als möglicherweise «defekt», obwohl er gleichzeitig bemerkte: «Sie benutzen Signal, wir benutzen Signal, jeder benutzt Signal.»

Regierungspanne war menschliches Versagen

Sicherheitsexperten weisen darauf hin, dass nicht die Software das Problem war, sondern menschliches Versagen. «Das Verschlüsselungsprotokoll von Signal gilt zu Recht als verlässlicher Goldstandard im Sicherheitsbereich, und der öffentliche Quellcode von Signal wird kontinuierlich von Sicherheitsexperten aus aller Welt getestet und geprüft», erklärte Bartenberger.

Kritiker bemängeln zudem, dass die Regierungsmitglieder offenbar die Zeitablauf-Funktion von Signal nutzten, bei der Nachrichten nach einer festgelegten Zeit automatisch gelöscht werden. Dies könnte gegen US-Gesetze zur Aufbewahrung von Regierungsunterlagen verstossen.

Für Signal kommt dieser Aufmerksamkeitsschub zu einem günstigen Zeitpunkt. Die App verzeichnete bereits in den ersten Monaten des Jahres 2025 ein signifikantes Wachstum, teilweise aufgrund eines gesteigerten Interesses an Datenschutz und teilweise aufgrund der Empfehlung von US-Behörden wie dem FBI, verschlüsselte Messengerdienste zu nutzen.