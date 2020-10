Digital

Loading …

Sony lüftet letztes Geheimnis der PS5 und zeigt die Benutzeroberfläche



Bild: sony

Loading …

Sony lüftet letztes Geheimnis der Playstation 5 und zeigt die neue Benutzeroberfläche

In exakt einem Monat, am 19. November 2020, erscheint die PS5. Und nun ist auch klar, wie die neue Benutzeroberfläche aussieht.

Eigentlich wissen wir inzwischen fast alles über Sonys neue Konsole: Design, Technik, Verkaufsstart, Preis und die ersten Games sind bekannt. Selbst das Innenleben der Playstation 5 haben die Japaner neulich in einem Teardown-Video enthüllt. Nun stellt Sony erstmals die runderneuerte Benutzeroberfläche vor. Diese wird in einem rund 11-minütigen Video ausführlich erklärt.

Grundsätzlich soll mit der für 4K-Fernseher optimierten Bedienoberfläche alles schneller werden, «von der Navigation in der Benutzeroberfläche über das Wechseln zwischen Spielen bis hin zum Einsteigen in Online-Wettkämpfe.» Der PlayStation Store etwa sei nun keine separate App mehr, sondern direkt im System integriert, was das Benutzererlebnis verbessere.

Auf dem Home-Screen erscheinen die installierten Games und in einem separaten Tab die Media-Apps. Wählt man ein Spiel aus und scrollt nach unten, werden Infos und Statistiken, aber auch Videos, DLC und mehr zum jeweiligen Spiel angezeigt.

Als Highlight der Benutzeroberfläche wird das neue Control-Center angepriesen, «das mit einem einzigen Fingerdruck auf die Playstation-Taste des DualSense-Controllers Zugriff auf fast alles bietet, was ihr vom System benötigt – und das alles, ohne das Spiel zu verlassen», wie Sony schreibt. Man kann also per Tastendruck während dem laufenden Spiel schauen, wer online ist, wie weit der aktuelle Download fortgeschritten ist sowie Einstellungen an der Konsole und am Controller vornehmen.

Im obigen Screenshot sind mehrere Aktivitäts-Karten zu sehen: Die erste zeigt beispielsweise, dass man 33 Prozent des laufenden Spiels «Sackboy» absolviert hat. Öffnet man die Karte, sieht man die nächsten Aufgaben im Spiel und eine geschätzte Zeit, die man voraussichtlich brauchen wird, um das nächste Level zu erreichen. Die geschätzte Zeit wird vom System individuell berechnet, vermutlich aufgrund des bisherigen Spieltempos.

Zu einigen Spielen gibt es auch eine offizielle «Spielhilfe» für Playstation-Plus-Abonnenten, mit der Videos und Hinweise zum jeweiligen Ziel direkt im Spiel angezeigt werden. Einige Karten unterstützen den Bild-in-Bild-Modus, damit der Spieler bzw. die Spielerinn die Hinweise während des Spielens stets im Auge behalten kann.



Im Bild-in-Bild-Modus können auch von anderen Spielern geteilte Videostreams eingeblendet werden.



Die Karte «New Screenshots» gibt, wie könnte es anders sein, Zugriff auf die zuletzt aufgenommenen Screenshots.



Weitere Karten, beispielsweise «Offical News», liefern News zu Spielen, denen man folgt. Sony und die Game-Publisher haben so quasi einen direkten Werbekanal zum Kunden.

Bei uns wird die neue Sony-Konsole ab dem 19. November 2020 verkauft, in den USA und einigen anderen Ländern ab dem 12. November. Die PS5 wird es in zwei Versionen geben: Mit 4K-Blu-ray-Laufwerk für 499 Franken und als Digital Edition ohne Laufwerk für 399 Franken. Bei der Digital-Version der Playstation 5 können Games nicht per Disc installiert, sondern nur heruntergeladen werden.



(oli)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

14 Probleme, die nur Gamer verstehen 11 Dinge, die nur Gamer aus der Hölle tun Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter