bild: nintendo

«The Legend of Zelda: Link's Awakening» kommt zurück! Und zwar noch in diesem Jahr

Nintendo hat in der Nacht auf Donnerstag massig neue Games präsentiert: Darunter «Super Mario Maker 2», «Dragon Quest 11 S» und eben das Zelda-Remake «Link's Awakening».

Aufwachen ihr Diebe! Mitten in der Nacht hat es eine geniale Spiele-Überraschung gegeben: Nintendo hat bekanntgegeben, dass der Klassiker «The Legend of Zelda: Link's Awakening» noch in diesem Jahr eine Neuauflage bekommen soll.

Das teilte das Unternehmen in der Nacht auf Donnerstag per Video mit – in den so genannten «Nintendo Direct»-Videos stellt der japanische Spielehersteller jeweils die kommenden Neuheiten vor.

Bei dem angekündigten Spiel soll es sich um eine vollwertige Neuauflage des Gameboy-Klassikers von 1993 handeln.

Das Game soll exklusiv auf der Konsole Switch zu spielen sein. (Playcentral.de)

Hier der Trailer: Video: YouTube/Nintendo DE

Grafisch schein das Ganze sehr schick daherzukommen – gleichzeitig aber das alte Spielprinzip vom GameBoy beizubehalten. Bleibt abzuwarten, ob wir uns direkt zu Beginn des Spiels auch wieder unsere komplette Ausrüstung im Dorf-Shopt zusammenstehlen können – und uns die Mitbewohner dann auch nur noch «Dieb» nennen. Dann wäre das Zelda aus unserer Kindheit wirklich perfekt wieder da.

Bei der Remastered-Variante sollen Geschichte und Setting des Nintendo-Klassikers erhalten bleiben, einen neuen optischen Stil soll es aber geben. Mit weiteren Informationen zur «Zelda»-Neuauflage hielt sich Nintendo ansonsten jedoch zurück – in der Community werden einzelne Screenshots aus dem Trailer bereits heiss diskutiert.

In «The Legend of Zelda: Link's Awakening» übernimmt der Spieler aus der Vogelperspektive heraus die Rolle des Protagonisten Link, der nach einem Schiffbruch auf der fiktiven Insel Cocolint gestrandet ist.

bild: nintendo

Auf Cocolint muss Link Landschaften zu erkunden, schwierige Kämpfe hinter sich bringen und allerhand Rätsel lösen. Links Hauptziel: Er muss ein als Windfisch bekanntes Wesen erwecken, um die Insel Cocolint wieder verlassen zu können.

Alle weiteren Games, die Nintendo vorgestellt hat: Video: YouTube/Nintendo DE

(pb)

