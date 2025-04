Samsung-Smartphones bekommen eine neue Benutzeroberfläche und zahlreiche KI-Funktionen.

Samsung verteilt grosses Android-15-Update – diese Smartphones bekommen es zuerst

Das lang erwartete One UI 7 auf Basis von Android 15 ist da. Samsung verteilt das Update jetzt, aber nicht alle Modelle bekommen das volle Paket.

Steve Haak / t-online

Samsung hat mit der Verteilung seines neuen Betriebssystems One UI 7 auf Basis von Android 15 begonnen. Seit dieser Woche wird das Update auf ersten Geräten veröffentlicht. Den Anfang macht die Galaxy-S24-Reihe sowie die neuen Falt-Smartphones Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6. Die S25-Modelle sind bereits mit One UI 7 ausgestattet.

One UI 7 ist das grösste Software-Update seit vielen Jahren. bild: samsung

Für die Geräte veröffentlicht Samsung mit One UI 7 eine überarbeitete Nutzeroberfläche und neue Funktionen. Der Hersteller hat etwa die Icons und Systemoberfläche überarbeitet und die Schnelleinstellungen von der Benachrichtigungsleiste getrennt. Die Grösse der Ordner auf dem Startbildschirm lässt sich anpassen und die Samsung-Widgets haben ein neues Design erhalten.

Auch der Sperrbildschirm ist nun individuell besser anpassbar. Neu ist die sogenannte «Now Bar», die ähnlich wie Apples Dynamic Island Informationen wie laufende Musikwiedergabe oder Timer anzeigt. Samsung hat der Schaltfläche ein eigenes Design gegeben, statt es von Apple zu kopieren.



Ausserdem lässt sich der Akkuschutz flexibler einstellen.

KI-Funktionen für alle Modelle

Auch die Integration von Künstlicher Intelligenz wird mit dem Update weiter ausgebaut. Die KI-Funktionen sollen den Geräten ermöglichen, kontextbezogen auf Nutzereingaben zu reagieren und sich an individuelle Gewohnheiten anzupassen.

Eine Anruf-Transkribierung, eine überarbeitete Kamera-App mit erweiterten Pro-Funktionen und eine Verschmelzung des Sprachassistenten Bixby mit Google Gemini gehören ebenfalls zu den Neuerungen.

KI hilft die passende Funktion in den Einstellungen zu finden.

Mit der KI-Funktion Writing Assist können Nutzerinnen und Nutzer Inhalte, in denen Texte ausgewählt werden können, einfach zusammenfassen oder automatisch formatieren. Audio Eraser wiederum kann unerwünschte Geräusche in Videos entfernen.

Insgesamt ist es das grösste One-UI-Update seit vielen Jahren, was die verspätete Veröffentlichung erklären könnte.

Mittelklasse-Modelle bekommen weniger KI-Funktionen

Von den KI-Funktionen profitieren aber nicht alle Geräte in gleichem Masse: Während das Galaxy S25 alle KI-Funktionen bekommt, erhalten Mittelklasse-Modelle wie das Galaxy A56 ein abgespecktes Paket namens «Awesome Intelligence», berichtet unter anderem das IT-Magazin «heise online». Das beinhalte unter anderem Googles Circle-to-Search.

Diese Funktion ermöglicht die Suche nach beliebigen Inhalten auf dem Bildschirm durch einfaches Einkreisen. Dabei ist es egal, ob der Anwender im Internet surft, Bilder anschaut oder ein Videotelefonat führt.

Praktisch: Einfach den Home-Button oder die Navigationsleiste länger gedrückt halten und einkreisen, wonach man suchen möchte. gif: watson

Diese Geräte kommen als Nächstes dran

Samsung veröffentlicht One UI 7 auf Basis von Android 15 in den kommenden Wochen für weitere Geräte. Darunter die Samsung Galaxy S23-Serie, Samsung Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5, die Samsung Galaxy Tab S10-Serie und die Samsung Galaxy Tab S9-Serie. Eine vollständige Liste aller unterstützten Geräte hat Samsung bislang nicht veröffentlicht. Der Samsung-Blog SamMobile hat allerdings auf Basis von Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Liste an Samsung-Smartphones und -Tablets veröffentlich, die das Update mit grösster Wahrscheinlichkeit erhalten werden. Demnach werden auch die Modelle Galaxy S21 oder Galaxy Z Flip 3 das Update erhalten.

Neue Samsung-Modelle der Galaxy-S-Reihe erhalten inzwischen 7 Jahre Android-Updates. Modelle der Galaxy-A-Serie erhalten neu 6 Jahre Android-Updates.



Nutzer können in den Geräteeinstellungen unter «Software-Update» prüfen, ob die neue Version bereits verfügbar ist. Samsung empfiehlt, neue Updates grundsätzlich zu installieren, sobald sie zur Verfügung stehen, denn das Unternehmen schliesst auch immer zahlreiche Sicherheitslücken mit neuen Software-Versionen.

