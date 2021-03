Digital

Samsung

Samsung Galaxy A52 und A72 machen teure Smartphones überflüssig



Samsungs neue Mittelklasse-Handys zeigen, warum 1000-Franken-Smartphones Quatsch sind

Samsungs neue Mittelklasse-Smartphones bieten alles, was Nutzer im Alltag brauchen. Zu einem Bruchteil des Preises der teuren Flaggschiffgeräte. Können Kunden also sorglos zugreifen?

«Awesome for Everyone», übersetzt etwa «Grossartig für jeden» – mit diesem Werbespruch präsentierte Samsung am Mittwoch die neuesten Geräte seiner Smartphone-Mittelklasse. Tatsächlich bieten das Galaxy A52 (349 Franken) und die beiden leicht besser ausgestatteten Varianten A52 5G (429 Franken) und A72 (449 Franken) ziemlich viel Smartphone für einen vergleichsweise kleinen Preis.

Display und Kamera überzeugen

Eins vorweg: Samsungs neue Mittelklasse ist richtig gut ausgestattet – echte Lücken findet man nicht: Die Displays von A52 (6.5 Zoll) und A72 (6.7 Zoll) lösen mit Full HD+ absolut ausreichend scharf auf, sind mit bis zu 800 Nits schön hell und bieten mit 90 Hz Bildwiederholungsrate für flüssiges Scrollen ausserdem ein Feature, das man bislang eher in der Oberklasse findet. Die 5G-Version des A52 zeigt Bildinhalte sogar mit 120 Hz an.

Die Selfie-Kamera (32 Megapixel) ist samsungtypisch als Loch im Display ausgeführt – das nahezu rahmenlose Design ist mittlerweile in der Mittel- und sogar Einsteigerklasse Standard. Zumindest auf den Bildern schick wirkt auch die Rückseite: Das matte Finish des Handyrückens steht auch den Geräten der A-Serie gut.

Die Quad-Kamera sieht auf dem Papier ebenfalls gut aus: Die Hauptkamera löst mit 64 Megapixel (MP) auf, die Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP. Zusätzlich gibt es noch ein Makro-Objektiv (5 MP). Die vierte Kamera ist im A52 als zusätzliche Tiefenkamera für Porträt-Aufnahmen mit Unschärfeeffekt ausgelegt. Das A72 bietet hier stattdessen eine echte Tele-Linse mit dreifacher optischer Vergrösserung (8MP). Die Hauptkamera wird in allen Geräten sogar mechanisch gegen Verwackelung stabilisiert, die Tele-Kamera des A72 ebenfalls.

A52 und A72 mit kompletter Ausstattung

Üblicherweise sparen Mittelklassehandys in der sonstigen Ausstattung, um auf ihren günstigen Preis zu kommen. Dass ein Mittelklasseprozessor mit acht Kernen verbaut ist (einige Quellen sagen ein Qualcomm Snapdragon 720), ist kein Makel. Die Leistung reicht im Alltag vollkommen aus.



Dass Samsung den Geräten aber auch noch einen ins Display integrierten Fingerabdruckscanner, Wasser- und Staubschutz nach IP67 (darf bis zu 30 Minuten untergetaucht werden) und Dolby Atmos Stereo-Lautsprecher spendiert, ist in dieser Häufung besonders und erfreulich.

Ebenfalls erfreulich: Der Akku fasst mit 4'500 mAh (A52 und A52 5G) oder sogar 5'000 mAh (A72) viel Energie und kann mit 25 Watt schnell aufgeladen werden. Dass der interne Speicher von 128 GB per Speicherkarte um bis zu 1 TB erweitert werden kann, macht die Geräte zudem bei Bedarf zu echten Speicherwundern.

Wie «awesome» sind A52 und A72 wirklich?

Auch wenn sich die Berichterstattung noch immer oft um teure Topsmartphones dreht: Die neuen A-Serie-Geräte von Samsung beweisen, dass man keine 1'000 Franken ausgeben muss, um eigentlich alles zu bekommen, was heute ein gutes Smartphone ausmacht. Display, Fotos, Speicher, Rechenleistung: All das mag im direkten Vergleich mit den neuesten Flaggschiffen etwas schwächer ausfallen – im Alltag wird dieses Paket aber völlig ausreichen. Selbst praktische Funktionen wie Schutz vor eindringendem Wasser und Staub oder ein Fingerabdruckscanner unter dem Display – viele Jahre nur den Topsmartphones vorbehalten – ist hier mittlerweile an Bord.

Schön ist ausserdem, dass Kunden die Wahl haben: 5G wird auch in den kommenden zwei Jahren für die allermeisten Nutzer noch kein Must-Have-Feature sein. Wer also darauf verzichten kann, spart 70 Franken. Gleiches gilt für den verlustfreien Dreifach- Zoom der Kamera: Wer das wirklich wichtig findet, legt eben 100 Franken drauf.

Dass sich 5G und Zoom nicht kombinieren lassen, ist ein wenig merkwürdig – vielleicht fürchtet Samsung aber auch, der eigenen Topserie S21 zu grosse Konkurrenz zu machen. Denn im direkten Vergleich ist das S21 zwar in allen Bereichen besser. Es ist aber auch doppelt so teuer. Wie stark sich die Unterschiede im Alltag bemerkbar machen, wird nur ein Test der neuen Geräte abschliessend beantworten können.

Wer ein gutes, schickes und vor allem bezahlbares Smartphone will, das im Alltag alles kann, der muss bei A52 und A72 eigentlich keine Abstriche machen. Und das ist tatsächlich ziemlich «awesome».

Samsung präsentiert die neue A-Serie: Video: YouTube/The Verge

