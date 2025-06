Im Mai wurden knapp 4200 neue E-Autos verkauft. Bild: Yannick Brossard

Schweizer kaufen weniger Autos, aber mehr E-Autos

Mehr «Digital»

Die Zahl der neu zugelassenen Autos in der Schweiz und in Liechtenstein ist im Mai 2025 erneut zurückgegangen. Mit knapp 20'000 schweizweit neu in Verkehr gesetzten Pkws waren es 6 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit ist die Zahl der Neuanmeldungen in jedem Monat des laufenden Jahres gesunken.

Allerdings stieg die Zahl der verkauften Elektroautos im Mai um 17 Prozent auf knapp 4200, wie der Importeurverband Auto Schweiz am Dienstag mitteilte. Dies habe den Gesamtmarkt jedoch nicht merklich gestützt. Seit Jahresbeginn wurden kumuliert gut 91'300 Neuzulassungen registriert – ein Rückgang von 7,3 Prozent im Vergleich zu den ersten fünf Monaten 2024. Elektroautos kamen von Januar bis Mai auf einen Marktanteil von 19,9 Prozent. Das sind sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im Vergleich zur Marktdynamik in der EU sieht Auto Schweiz damit eine verhaltene Entwicklung. Der Interessenverband appelliert an die Politik und fordert den Abbau von Regulierungen. Die EU habe auf Forderungen der Wirtschaft mit flexibleren CO2-Zielen reagiert – der Bundesrat zögere dagegen mit einem entsprechenden Entgegenkommen, heisst es.

Auto Schweiz vertritt den Angaben zufolge insgesamt 39 Automobilimporteure in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Darunter neu auch den chinesischen Hersteller BYD. Diese importieren und vertreiben über rund 4'000 Händler 60 verschiedene Automarken.

(sda/awp/oli)