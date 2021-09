Früher war's auch nicht besser: 1979 führte der Bundesrat die Gurttragpflicht ein. Die Gurt-Gegnerinnen und Gegner wollten sich vom Staat nicht vorschreiben lassen, wie sie in ihrem Auto zu fahren hätten und sahen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Der Widerstand dagegen ging so weit, dass sich das Bundesgericht damit beschäftigen musste