Dieser Cech-Bug verschwindet aus FIFA 19 – schade, wir haben so gelacht!

Diese Änderungen gibt es auch mit dem ersten FIFA-Update auf der Playstation:

Zu grösseren Anpassungen kommt es in dem EA-Update nicht – es geht an die Details: So werden beim Gameplay Spieler bei einem Schuss mit komplett gefüllter Anzeige nicht mehr mit dem Innenrist aufs Tor knallen können, sondern eben mit dem Vollspann. Zudem soll gemäss Hersteller die Präzision von Freistössen verbessert worden sein. In «The Journey» gab es nach Rot- oder Gelb-Sperren oftmals keine oder falsche Sperren. Auch das wollen die EA Sports-Macher nun behoben haben.