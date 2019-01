Digital

Swisscom schafft Roaming ab: Handyabo inOne mobile go



Die Swisscom sagt, sie schaffe das Roaming ab ...

... indem sie ein neues Handyabo lanciert. «inOne mobile go» löse die über 1,8 Millionen bestehenden inOne-Mobile-Abos ab.

Der grösste Schweizer Mobilfunkprovider lanciert ein neues Handy-Abo, mit dem man in der Schweiz und in Europa «unbegrenzt telefonieren und surfen» kann. Die Swisscom informiert in diesen Minuten übers neue Angebot.

Das neue Handy-Abo heisst «inOne mobile go» und kostet 80 Franken. Swisscom-Kunden bezahlen nur 60 Franken in Kombination mit einem «inOne home»-Abo.

Swisscom schreibt:

«inOne mobile go» löst die über 1,8 Mio. bestehenden Abonnemente ‹inOne mobile XS-XL› ab. Das neue Abo deckt die Bedürfnisse von etwa 80 Prozent der Swisscom-Kunden und lässt sie ihr Smartphone deutlich flexibler nutzen. inOne mobile go enthält für einen monatlichen Abopreis ab CHF 60 (...) alles, was der Smartphone-Benutzer heute braucht: unbegrenzt Telefonieren, SMS/MMS versenden und Daten übertragen mit bis zu 100 Mbit/s. Und zwar innerhalb der Schweiz ebenso wie in der EU. Damit entfallen erstmals die viel kritisierten Gebühren für die Handynutzung in der EU.» quelle: medienmitteilung

Verfügbarkeit: «ab Ende Februar.»

Vertragslaufzeit bei Neuabschluss: 12 Monate.

Neu trenne Swisscom den Handykauf vom Abonnement. Damit reagiere man auf veränderte Kundenbedürfnisse: «Während das subventionerte Gerät früher ein wesentlicher Grund für die Anbieterwahl darstellte, verliert es zunehmend an Bedeutung.»

