20 Jahre Abzocke beim Roaming – watson blickt zurück (und macht das Beste draus)

«Christian Sigrist (Name geĂ€ndert) traute seinen Augen nicht, als er nach den Ferien die Natel-Rechnung erhielt. Das muntere Plaudern am australischen Strand erwies sich im Nachhinein als kostspieliges VergnĂŒgen. Sigrist hatte nicht beachtet, dass die Telecom PTT alleine fĂŒr den temporĂ€ren Abo-Wechsel vom Natel D swiss zum Natel D international eine GebĂŒhr von 80 Franken verrechnet. Völlig falsche Vorstellungen hatte er auch von den Tarifen. Pro GesprĂ€chsminute musste er nicht bloss 79 Rappen wie in der Schweiz, sondern mehr als drei Franken bezahlen. Und obendrein waren fĂŒr ihn selbst die Anrufe seiner Kollegen aus der Schweiz nicht gratis.»