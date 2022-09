Warum fast jeder vierte Tesla nach kurzer Zeit von den deutschen Strassen verschwindet

Der Analyst fordert in einem Bericht des «Spiegel» : Der Bund muss die Mindesthaltedauer stark nach oben korrigieren – auf fünf Jahre statt sechs Monate. Das Bundeswirtschaftsministerium schrieb bereits im Februar, es sei nicht im Sinn der Förderung, dass geförderte Autos nach Ablauf der Mindesthaltedauer regelmässig ins europäische Ausland verkauft werden. Das Ministerium plant, die Mindesthaltedauer in Kürze auf zwölf Monate zu verdoppeln, heisst es. Damit erhöht sich der Wertverlust, der Verkauf ins Ausland wird durch die sinkenden Gewinne unattraktiver. Bis dahin finanzieren Steuerzahler in Form der Umweltprämie weiter auch günstigere E-Autos im Ausland – und den Gewinn gewiefter Verkäufer.

Beweisen kann er das allerdings nicht: Das Kraftfahrt-Bundesamt hält dagegen, die Differenz könnte aufgrund von Unfällen oder Stilllegungen so hoch sein. Schmidt jedoch ist überzeugt: Nicht alle Autos können in den Schrott gewandert sein: Die meisten E-Wagen seien maximal zehn Jahre alt und so hohe Unfallzahlen bei E-Autos seien nicht belegt.

Laut Schmidt wurden bis Juli 2022 insgesamt 98'000 Autos von Tesla in Deutschland zugelassen. Die Zahl der noch registrierten Autos lag zum 1. Juli bei 76'690 Fahrzeugen, knapp ein Viertel weniger. Insgesamt wurden zwischen Januar 2012 und Juli 2022 890'000 Elektroautos in Deutschland zugelassen. Im Juli waren noch 756'517 Fahrzeuge gemeldet – knapp 100'000 weniger. Schmidt vermutet, dass ein guter Teil davon ins Ausland verkauft wurde.

Bild: keystone

