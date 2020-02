Digital

UPC spendiert seiner TV Box eine nützliche Funktion, auf die du schon lange gewartet hast

Vor gut einem Jahr hat UPC ihre neue TV Box lanciert. Nun kommt das zweite Feature-Update. Es dürfte vor allem Replay-TV-Nutzer glücklich machen.

UPCs neue TV Box ist gegenüber der alten Horizon Box zweifellos ein enormer Fortschritt, doch zwei, drei praktische Funktionen liessen bis heute auf sich warten.

In unserem Testbericht kritisierten wir beispielsweise, dass sich das Replay-Angebot nicht nach Genres sortieren lässt. Etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Die gute Nachricht: UPC hat am Montag ein Update angekündigt, das gleich mehrere bisherige Mankos ausbügeln soll.

Hallelujah, das Update bringt endlich den Genre-Filter fürs Replay-TV. Im Replay-Menü kann also neu nach Inhalten gefiltert werden. Bild: UPC

Somit kann man Lieblingsfilme, Kindersendungen oder Sportübertragungen deutlich einfacher und schneller finden. Bild: UPC

Ebenfalls neu ist der persönliche Replay-Katalog: Das heisst, die Inhalte im Replay-Katalog werden gemäss der gewählten Menüsprache und dem Nutzungsverhalten gefiltert. Bild: UPC

Drittens erscheinen nun die zuletzt gehörten Radiosender automatisch an erster Stelle in der Liste. Bild: UPC

Das Software-Update wird zwischen dem 17. und 27. Februar 2020 bei allen Kunden von UPC TV automatisch aufgespielt. Nutzer müssen also selbst nichts unternehmen.

Übrigens: Bereits im April des letzten Jahres hat UPC per Update die Funktion Nutzerprofile eingeführt. Für jedes Profil lässt sich so eine frei wählbare Senderliste erstellen. Das ist vor allem für Familien praktisch, da so jedes Mitglied ein individuelles Profil (personalisierte Empfehlung von Sendungen etc.) bzw. eine dem eigenen Geschmack entsprechende Senderreihenfolge nutzen kann.

