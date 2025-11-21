Porsche Cayenne Electric: Der neue vollelektrische SUV soll Sportwagen-Power mit Alltagstauglichkeit vereinen. bild: porsche

Neuer Porsche Cayenne sprengt Limits

Turbo-Power, edles Design und jede Menge Technik: Der neue Cayenne Electric startet durch und bringt die Sportwagenmarke endgültig ins Zeitalter der Elektromobilität.

Markus Abrahamczyk / t-online

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Porsche treibt die Elektrifizierung voran und bringt den Cayenne nun auch als reines Elektroauto in zwei Versionen auf den Markt: Cayenne Electric und Cayenne Turbo Electric.

Reichweite, Leistung, Laden

Die Zahlen wirken wie aus dem Motorsport übernommen: Der Turbo erreicht bis zu 850 kW (1156 PS) und beschleunigt in 2,5 Sekunden auf 100 km/h. Im WLTP-Testzyklus kommt der Stromer 642 Kilometer weit. Das Laden ist mit bis zu extrem hohen 400 kW möglich – genug, um auch lange Strecken ohne ausgedehnte Pausen zu bewältigen. Vorstandschef Oliver Blume spricht von «Performance in einer neuen Dimension».

Wie ein Supersportwagen: Mit bis zu 1156 PS beschleunigt der Cayenne Turbo in nur 2,5 Sekunden auf 100 km/h. bild: porsche

Beim elektrischen Cayenne sind Allradantrieb und Luftfederung serienmässig, der Turbo bekommt zusätzlich eine Quersperre an der Hinterachse. Nur für das Topmodell lässt sich das aktive Fahrwerk «Porsche Active Ride» gegen Aufpreis ordern. Es gleicht die Bewegungen der Karosserie aus und verbessert so Komfort und Stabilität. Optional für beide Modelle erhältlich ist eine Hinterachslenkung mit bis zu fünf Grad Einschlag. Dadurch wird der fast fünf Meter lange und bis zu 2,65 Tonnen schwere SUV vor allem in der Stadt handlicher.

Klassisches Cayenne-Design

Der neue Cayenne ist sechs Zentimeter länger und kratzt nun an der Fünf-Meter-Marke. Breite und Höhe bleiben nahezu unverändert, doch der Radstand legt deutlich zu: Er wächst um fast 13 Zentimeter auf 3,02 Meter. Dadurch ergibt sich ein spürbar grösseres Platzangebot – nicht nur für Fahrer und Beifahrer, sondern auch auf den serienmässig elektrisch verstellbaren Sitzen im Fond. Der Kofferraum fasst 781 Liter, mit umgeklappten Rücksitzen sogar bis zu 1588 Liter. Zusätzlich gibt es vorn einen 90-Liter-Frunk.

Optisch bleibt der Cayenne sich treu: tiefe Haube, flache LED-Vieraugen-Scheinwerfer (auf Wunsch mit HD-Technik), kräftige Kotflügel – ein Porsche bleibt ein Porsche. Am Heck zieht das durchgehende Leuchtenband mit animierter Grafik und beleuchtetem Schriftzug die Blicke auf sich. Design-Chef Michael Mauer bringt es auf den Punkt: «Unverkennbar Porsche, unverkennbar Cayenne.»

Vertraute Heckansicht: Das durchgehende Leuchtenband mit animierter Grafik betont die unverwechselbare Porsche-Silhouette. bild: porsche

Die Wahlfreiheit bleibt

Trotz des Vorstosses in die Elektromobilität bleiben bei Porsche auch Verbrenner und Hybride im Programm. Vertriebschef Matthias Becker betont, dass Kunden in jedem Segment weiterhin frei wählen können.

Der vollelektrische Cayenne startet bei 120'000 Franken (Listenpreis), die leistungsstarke Turbo-Variante bei 189'000 Franken. Beide Modelle sind ab sofort bestellbar.