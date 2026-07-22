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Voici comment un footballeur star fête son anniversaire

L'attaquant de Manchester City et footballeur star de la Norvège profite du soleil de la Côte d'Azur.

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Erling Haaland, footballeur norvégien devenu phénomène mondial lors de cette Coupe du monde, prend du bon temps au Sud de la France. D'une part pour se remettre de ses émotions, et d'autre part pour son anniversaire.

Né le 21 juillet 2000, le «Viking», comme on le surnomme, a en effet choisi Saint-Tropez et sa vie nocturne pour célébrer comme il se doit ses 26 ans.

Sur les réseaux sociaux, on a pu le voir en compagnie de sa petite-amie Isabel Haugseng Johansen sur un yacht, avant de rejoindre un club emblématique entre soleil, ambiance méditerranéenne et musique house où DJ et producteur allemand basé à Berlin &ME assurait le show.

Fidèle à son image de viking moderne qui a enchanté les foules, le footballeur star était coiffé d'un amusant casque à corne pour le plus grand bonheur de ses fans. (hun)