Voici la personne qui imite le mieux la mouette (au monde)

Le treizième édition du championnat du monde du meilleur cri de la mouette s'est tenu dimanche au carnaval de Dunkerque. Attention les oreilles.
15.02.2026, 17:3116.02.2026, 06:56

Devant plusieurs centaines de personnes costumées, malgré le froid et quelques flocons, la treizième édition du championnat du monde du cri de la mouette, événement devenu incontournable du carnaval de Dunkerque, a couronné dimanche une habitante de cette ville portuaire du nord de la France.

Pour l'événement, chaque participant se crée un personnage et un costume, puis se présente sur scène pour lancer son cri, parfois aigu, parfois hargneux, dans un micro représenté par une banane pendant du plafond, sous les applaudissements ou sifflets du public.

La Romande de la Star Ac' sort du silence sur le drame de Crans-Montana

Bouteille et verre de champagne dans les bras, costume à plumes et lunettes de soleil en forme de coeur, Laurie Duhaudt, alias «Maître Mouette et Chandon» -un clin d'oeil à son métier d'huissier de justice- a remporté le «bouclier de Mouéttus», trophée décerné au vainqueur.

La vainqueure a été choisie par un jury de sept membres, des figures du carnaval et anciens vainqueurs, dont le champion 2025 «Michel Polnamouette».

Le best-of de 2026

Vidéo: instagram

La plupart des participants étaient de la région mais d'autres venaient de plus loin, comme «Mouet'hieu Chedid», cheveux coiffés au gel pour imiter la coupe du chanteur français Matthieu Chedid, venu de Cognac (ouest), ou encore «Banana Mouette» de Montpellier (sud).

Dans le public, «Lady Seagull», en boa violet, qui n'était pas retenue pour la finale, avait même fait le déplacement de Los Angeles.

Le YouTubeur Raphaël Carlier, alias Carlito, présenté pour l'occasion comme «Johnny Carlimouette, venu de YouTube», a aussi pris part au concours en combinaison de mouette avec bec sur la tête et lunettes de soleil.

On a préféré les années précédentes 👇🏼

Vidéo: instagram

En juillet 2025, il avait annoncé son intention de participer au carnaval dans une vidéo avec son compère David Coscas, alias McFly. Ce dernier était dimanche dans le public avec un masque et s'est présenté à l'AFP comme le «manager de Johnny Carlimouette».

McFly et Carlito partagent une chaîne YouTube qui dépasse 7,6 millions d'abonnés en février 2026.

Un char explose au Carnaval de Bagnes

Après une première édition en 2013, le championnat du cri de la mouette est devenu l'un des temps forts du carnaval, qui s'étend dans la région sur plus de trois mois, de mi-janvier à fin avril.

Le carnaval de Dunkerque puise ses racines au XVIIe siècle, dans les fêtes qui précédaient le départ des pêcheurs pour de longs et rudes mois au large de l'Islande.

L'après-midi doit est marqué par une autre tradition: le lancer de harengs depuis le balcon de l'hôtel de ville, pratiqué depuis 1962.» (joe/afp)

Encore des animaux, des vrais 👇🏼

«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York

1 / 19
«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York
Lors de la 33e «Tompkins Square Halloween Dog Parade», les participants au concours annuel ont fait preuve de créativité pour pré-fêter Halloween, dans l'East Village de Manhattan le 21 octobre. Voici le gagnant.
source: imago/bruce cotler / imago images
partager sur Facebookpartager sur X

Voici des animaux heureux quand il neige

Vidéo: watson
