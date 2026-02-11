M Pokora et Kendji Girac seront les têtes d'affiche de la soirée d'ouverture du Caribana, le 17 juin 2026. image: watson

M Pokora et Kendji Girac: l'affiche complète du Caribana

Le festival de Crans-près-Céligny a levé le voile sur sa soirée du mercredi et l'intégralité de sa programmation 2026. Entre icônes des années 2000, rap vaudois et pépites électro, le bord du lac va vibrer du 17 au 20 juin.

Le puzzle est enfin terminé. Après avoir distillé ses premiers noms au compte-goutte, le Caribana frappe un grand coup pour l'ouverture de sa 34e édition. Mercredi 17 juin, la Grande Scène (Andros Stage) prendra des airs de prime-time télévisé, mais l'énergie du direct et la proximité du lac en plus.

Un mercredi très «Star Système» au Caribana

C'est le gros morceau de cette annonce: M Pokora ramène son Adrenaline Tour au bord du lac. On nous promet du grand spectacle et une énergie débordante. Il ne sera pas seul pour faire hurler la foule, puisque Kendji Girac viendra fêter ses dix ans de carrière.

Pour compléter ce trio de choc, le festival accueille Marine, la gagnante de la Star Academy de l'année passée. Avec son premier album de platine sous le bras, la jeune artiste prouve qu'il y a bien une vie (très active) après le château.

Sur la scène Super Bock, le saut dans le temps continue avec Nâdiya. L'icône des années 2000 revient pour ses 30 ans de carrière, accompagnée par l'énergie déjantée des moustachus de Deluxe.

Jeudi et vendredi: entre folk et rap local au Caribana

Le jeudi passera en mode plus intimiste mais tout aussi intense. On retrouvera:

Broken Back et sa folk solaire.

et sa folk solaire. Saint Stacy , l'ex-chanteuse de Kadebostany qui explose en solo.

, l'ex-chanteuse de Kadebostany qui explose en solo. Eve, pour la touche pop indépendante et authentique.

Le vendredi, les amateurs de gros sons sont servis. Le rappeur de Renens, a6el, rejoint une affiche rap déjà bouillante. Révélation de l'année aux Tataki Awards, il est clairement l'artiste romand à suivre de très près cette année.

Samedi: le grand final électro du Caribana

Pour clore cette édition 2026, le Caribana sort les platines. Le légendaire A-Trak partagera l'affiche avec Myd, le prince de la French Touch décalée. La Suisso-Bosniaque Leila apportera une touche de pop engagée pour finir en beauté.

Pour le reste de l'affiche:

Le Caribana se tient du 17 au 20 juin 2026