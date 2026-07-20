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RTS: le coup de gueule de Lemos sur la Fifa est devenu viral

Vidéo: watson

Le coup de gueule de David Lemos sur le Mondial est devenu viral

Le journaliste de la RTS a conclu sa couverture par un bilan sans concession du Mondial 2026. Une séquence largement saluée sur les réseaux francophones.
20.07.2026, 16:5220.07.2026, 16:52
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Alors que l’Espagne soulevait le trophée et que les images de fête défilaient, David Lemos a choisi un tout autre ton. Au moment de rendre l’antenne après six semaines de compétition, le journaliste de la RTS a dressé un bilan sévère du Mondial 2026. Une séquence rapidement devenue virale.

Le journaliste de la RTS a conclu sa couverture par un bilan sans concession du Mondial 2026. Une séquence largement saluée sur les réseaux francophones.

«C’était la Coupe du monde, sans aucun doute, la plus mercantile de l’histoire, l’une des plus politisées aussi»
David Lemos

Parmi les sujets énumérés par David Lemos figurent le prix des billets, le cas de l’arbitre somalien Omar Artan, refoulé du territoire américain, ou encore ce qu’il a qualifié de «traitement inacceptable de l’équipe d’Iran», dont les joueurs ont subi plusieurs restrictions.

Le journaliste est également revenu sur l’annulation du carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun, intervenue après un appel téléphonique de Donald Trump au président de la Fifa.

La séquence:

Vidéo: watson

Sur X, un extrait de son intervention a déjà dépassé les 1,2 millions vues à l'heure où nous écrivons ces lignes. Parmis les milliers de réactions, Nombreux sont ceux qui saluent le courage du journaliste suisse et la pertinence de ses propos.

«Respect au commentateur suisse David Lemos, qui au moment de rendre l'antenne a parfaitement résumé les échecs de ce Mondial»
ActuFoot, un compte sur X qui cumule 8,9 millons d'abonnées.

David Lemos n’est pas le premier journaliste de la RTS à provoquer de nombreuses réactions par une prise de position en direct. En février dernier, le commentateur Stephan Renna avait suscité un tollé en critiquant le CIO ainsi que la présence controversée d’un bobeur israélien aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Souvenez-vous:

Les propos de la RTS sur un athlète israélien font polémique

D'ailleurs, David Lemos avait déjà épinglé la Fifa lors de la mi-temps de cette finale, agrémentée d’un halftime show dans lequel des vedettes telles que Madonna, BTS et Justin Bieber ont assuré un spectacle musical. Une exception qui a valu à cette mi-temps une durée d’une demi-heure, plutôt que le quart d’heure réglementaire.

«Scandaleux!» David Lemos s’emporte contre le show de la mi-temps

Cette première sortie n’était finalement qu’un avant-goût. Quelques heures plus tard, David Lemos concluait six semaines de compétition par un réquisitoire qui allait largement dépasser les frontières suisses.

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