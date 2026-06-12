assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
International
Analyse

Coupe du monde 2026: Trump a peur du football

epaselect epa12798026 Inter Miami forward Lionel Messi (L) gives US President Donald Trump (C) a gift as Trump welcomes the Major League Soccer Champions, Inter Miami CF, to the East Room of the White ...
Lionel Messi a offert un ballon de football au président américain Donald Trump – mais celui-ci savait-il s'en servir?Image: keystone
Analyse

Trump a peur du football

Les Etats-Unis sont l'un des trois pays hôtes de la Coupe du monde de football 2026. Pourtant, le président ne sera sans doute pas présent lors du match d'ouverture de l'équipe américaine, probablement parce que ce sport, et surtout ses supporters, sont une source d'irritation pour lui.
12.06.2026, 20:0512.06.2026, 20:05
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Lorsque les Etats-Unis débuteront la Coupe du monde à domicile dans la nuit de vendredi à samedi, Donald Trump ne sera pas présent. Au lieu d'assister au match des US Boys contre le Paraguay, il restera, selon les médias, à Washington, D.C., pour participer, entre autres, aux préparatifs d'un événement organisé dimanche par l'UFC. Celui-ci se tiendra devant la Maison-Blanche en l'honneur du 80e anniversaire du président américain.

A première vue, cela semble être un choix inhabituel, car la Coupe du monde de football est le plus grand événement sportif au monde. Mais pour Trump, il est tout à fait logique de ne pas assister au match à Los Angeles.

De nouveaux sifflets menacent

D'une part, il risque d'y recevoir un accueil similaire à celui qu'il a connu récemment lors d'un match des Knicks en finale des playoffs de la NBA, où Trump a été hué par de nombreux supporters. Lors de l'ouverture de la Coupe du monde en Californie, Etat également démocrate, le public sera certes moins marqué par l'esprit régional, mais ce président, historiquement impopulaire, devrait s'attendre à nouveau à des huées.

Vidéo: twitter

Ce ne sera sans doute pas le cas lors de l'événement de MMA organisé près de chez lui.

D'un autre côté, les républicains ne sont pas vraiment favorables au football – ou «soccer», comme on l'appelle aux Etats-Unis. Ses supporters sont une véritable épine dans le pied des conservateurs. Car contrairement à ce qui se passe, par exemple dans le football américain ou le basket-ball, ils ne sont pas simplement des clients qui déboursent des sommes à trois chiffres pour un billet, mais ils n’hésitent pas à s’exprimer politiquement ou à émettre des critiques lors des matchs.

Le sport des immigrés

Dans une interview accordée au magazine de football 11 Freunde, un ultra du Los Angeles Galaxy a déclaré:

«Ici, le football est le sport de la gauche et des immigrés»

L'année dernière, un autre supporter du club s'est vu infliger une interdiction à vie de stade pour avoir introduit clandestinement dans l'enceinte une banderole anti-ICE, l'agence américaine chargée de l'immigration.

Le club n'a fourni aucune preuve. On peut donc supposer que ce supporter, qui avait maintes fois exprimé ses critiques, devait être réduit au silence. Dans la ligue de football nord-américaine MLS, il est interdit de s’exprimer politiquement à l’aide de pancartes et de symboles. Au total, des centaines de supporters auraient été interdits de stade pour avoir enfreint cette interdiction, selon le rapport.

June 8, 2025, Los Angeles, California, USA: Fans in the stands put up protest signs against ICE at the regular season MLS, Fussball Herren, USA game between the Los Angeles Football Club and the Sport ...
Les supporters du Los Angeles FC, rival local du Galaxy, ont également manifesté leur opposition à l'ICE, l'agence de Trump.Image: www.imago-images.de

En Europe, on a l'habitude des critiques formulées par les groupes de supporters organisés dans les stades de football; aux Etats-Unis, les responsables n’y sont pas habitués et ça les agace. En MLS, de nombreux propriétaires de clubs sont républicains; certains d’entre eux possèdent, outre un club de football, une équipe dans l’une des quatre grandes ligues sportives américaines.

Là-bas, ils doivent tout au plus essuyer les critiques des fans en cas d’échecs sportifs. Ils préféreraient donc que le public du football ressemble à celui du football américain ou du hockey sur glace, comme l’a un jour souligné un essai issu de la scène des supporters de gauche, selon le magazine 11 Freunde.

Trump a peur que les Suisses répandent un virus mortel aux Etats-Unis

Mais dans le football, les supporters ne se laissent pas décourager, ce qui s'explique aussi par le fait que les prix des billets sont bien moins élevés et que ce sport est donc plus accessible. Ce qui déplaît également aux conservateurs américains.

La commentatrice conservatrice Ann Coulter, qui a soutenu Trump lors de sa première campagne présidentielle, mais l’a ensuite critiqué, a vivement attaqué le football en 2014, le qualifiant «d’anti-américain et d’ennuyeux». Selon elle, l’intérêt croissant pour ce sport serait un signe de la décadence morale du pays. Elle en attribuait la responsabilité principalement aux étrangers.

Le think tank de droite «American Enterprise» est même allé jusqu’à qualifier le football de «sport socialiste».

Les démocrates ont tiré profit de la Coupe du monde de 1994

Jusqu'à présent, Donald Trump s'est montré séduit par le football et a même déclaré, lors du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde en décembre, qu'il fallait renommer le football américain, car le «soccer» était le véritable «football». Mais le public, plutôt de gauche, ne devrait guère lui plaire.

D’autant que la Coupe du monde comporte un autre danger pour le parti du républicain.

FILE - FIFA President Gianni Infantino presents President Donald Trump with the FIFA Peace Prize during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025 ...
Donald Trump s'est vu remettre le Prix de la paix de la FIFA par Gianni Infantino.Image: keystone

Une étude menée il y a quelques années mettait en évidence une corrélation entre les Coupes du monde de football et les résultats électoraux aux Etats-Unis. Après le Mondial masculin de 1994 et ceux féminins, de 1999 et 2003, les démocrates ont vu leur part des voix augmenter dans les villes hôtes.

On n'a pas pu établir de lien avec les villes d'accueil des équipes de la MLS, mais, si la Coupe du monde actuelle a les mêmes répercussions que celle d'il y a 32 ans, l'automne s'annonce difficile pour Donald Trump et les républicains.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
Shakira au Mondial c’est ici!
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Elon Musk a un plan douteux pour attirer 1750 milliards
L'homme le plus riche du monde vise une capitalisation historique pour l'entrée de SpaceX en bourse ce vendredi. Mais son ambition s'appuie sur quelques opérations obscures et beaucoup de rêve.
La bourse a toujours vécu de rêves. Au 19ème siècle déjà, Emile Zola écrivait déjà dans son roman L'argent, alors que la bourse était poussée par le développement du chemin de fer:
L’article