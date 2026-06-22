Des fans de la Norvège s'incrustent dans un cours de yoga

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Les fans de la Norvège sont détendus

A New York, les fans norvégiens du Mondial ne passent pas inaperçus.

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Les supporters de football norvégiens sont actuellement à New York. Leur équipe y affrontera le Sénégal dans la nuit du 22 juin au 23 juin à 2h00 (heure suisse). Mais avant le match, les Norvégiens ont déjà mis l'ambiance. Ils ont d'abord interrompu un cours de yoga qui se déroulait à Times Square, avant d'encourager bruyamment leur équipe.

Dès le début de la Coupe du monde, les fans norvégiens sont devenus viraux sur les réseaux sociaux avec des vidéos où on les voit faire du «rameur».

Sur le plan sportif, le tournoi a également bien commencé pour les Scandinaves. Pour leur premier match de Coupe du monde depuis 1998, la Norvège s'est imposée 4-1 contre l'Irak. Après la rencontre d'aujourd'hui, le dernier match de groupe aura lieu vendredi prochain. Ils affronteront le favori du groupe, la France, à Boston. Nul doute qu'ils y trouveront aussi un endroit idéal pour ramer. (nib/hun)