averses éparses
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

L'Ukrainien au casque polémique disqualifié aux JO 2026

epaselect epa12726945 Vladyslav Heraskevych of Ukraine wears a helmet in memory of the Ukrainian athletes who died in the war during the Men&#039;s Skeleton training session at the Milano Cortina 2026 ...
L'Ukrainien Vladislav Heraskevych a été disqualifiéKeystone

Son casque polémique lui coûte cher

Le CIO avait interdit à Vladislav Heraskevych de porter un casque avec des photos d'athlètes tués par la Russie. L'Ukrainien vient d'être disqualifié des épreuves de skeleton.
12.02.2026, 09:2912.02.2026, 09:29

L'Ukrainien Vladislav Heraskevych, qui voulait porter un casque honorant plusieurs coéquipiers tués lors du conflit avec la Russie, a été disqualifié des épreuves de skeleton des JO-2026 de Milan Cortina, a indiqué son comité olympique.

Skeleton Training - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 3 Heraskevych Vladyslav from Ukraine participates in the Winter Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS in Cortina, Italy, on Februar ...
Image: www.imago-images.de

«Il a été disqualifié», a indiqué un porte-parole du comité olympique ukrainien. Le CIO avait proposé mardi à Vladislav Heraskevych de porter un brassard noir à la place de ce casque. (jzs/afp)

Développement suit

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Odermatt nous a inspirés
1
Odermatt nous a inspirés
Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses
Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses
de Romuald Cachod
L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
2
L'ex-compagne du biathlète infidèle réagit
La célébration de ce champion olympique italien fait polémique
2
La célébration de ce champion olympique italien fait polémique
Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
Le CIO vend un objet embarrassant dans sa boutique
de Max Pribilla
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
3
Les 10 plus gros dérapages des commentateurs sportifs aux JO
Les fans suisses sont furax
Les fans suisses sont furax
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO
de Fred Valet
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Snoop Dogg s’amuse beaucoup aux JO d’hiver 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Après sa médaille surprise, ce Suisse doit honorer un pari
Le sauteur à ski lucernois, bronzé lundi aux JO sur le petit tremplin, ne s'attendait pas à monter sur le podium. Il avait alors lancé un pari pour rire, qu'il doit désormais respecter.
Gregor Deschwanden avait voulu se fixer une motivation toute particulière pour décrocher une breloque lors de ces Jeux olympiques. Alors il avait lancé un pari en cas de médaille. Sans réel risque de devoir l'honorer, à première vue.
L’article