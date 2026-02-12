Son casque polémique lui coûte cher
Le CIO avait interdit à Vladislav Heraskevych de porter un casque avec des photos d'athlètes tués par la Russie. L'Ukrainien vient d'être disqualifié des épreuves de skeleton.
L'Ukrainien Vladislav Heraskevych, qui voulait porter un casque honorant plusieurs coéquipiers tués lors du conflit avec la Russie, a été disqualifié des épreuves de skeleton des JO-2026 de Milan Cortina, a indiqué son comité olympique.
«Il a été disqualifié», a indiqué un porte-parole du comité olympique ukrainien. Le CIO avait proposé mardi à Vladislav Heraskevych de porter un brassard noir à la place de ce casque. (jzs/afp)
Développement suit
