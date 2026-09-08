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Un pilote sauvé d'une mort atroce par un héros improbable

Le Britannique Ollie Millroy a frôlé la mort, ce week-end lors d'une course du championnat GT de Chine. Il doit son salut à...un adversaire.

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«Je suis encore vivant ce soir grâce à un seul homme» Ollie Millroy

La Ferrari du Britannique de 36 ans avait pris feu après un impressionnant carambolage à trois voitures samedi sur le circuit international de Shanghai. «Loek Hartog s'est arrêté tout de suite, sans aucun commissaire de piste ni pompier en vue et a risqué sa propre vie pour m'extraire de la voiture», a-t-il relaté.

Le Néerlandais a rapidement trouvé un extincteur et s'est précipité le premier pour éteindre les flammes qui enveloppaient l'habitacle défoncé de son concurrent.

«Je ne me rappelle rien (...) mais je me souviendrai de son incroyable acte de bravoure pour le restant de mes jours» Ollie Millroy

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«Un jour, je raconterai cette histoire à nos trois enfants et Loek sera le plus grand super-héros de l'Histoire à leurs yeux aussi», a continué l'Anglais, qui dit avoir cinq côtes et une clavicule cassées, une main et un doigt brisés ainsi qu'une contusion pulmonaire.

Son adversaire de 23 ans, qui lui a rendu visite à l'hôpital, est revenu sur ce sauvetage avec humilité.

«C'était terrifiant et il y a eu des moments où je ne savais pas si j'allais pouvoir faire sortir Ollie. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait qui importe. Je suis sûr que beaucoup de gens auraient réagi exactement de la même manière dans ma position. Le plus important est qu'Ollie aille bien.»

L'écurie de ce dernier, AAI Motorsport, a annoncé qu'elle «ne participera(it) plus à aucune course organisée par China GT», dans un communiqué fustigeant les mesures de sécurité sur le circuit. L'équipe a souligné que la voiture de son pilote avait «continué à brûler pendant plus d'une minute» après l'accident et «qu'aucune opération de lutte contre les flammes ni de sauvetage n'a été observée dans les délais».

«Nous présentons nos sincères excuses pour cet accident, ainsi que pour le choc et la détresse qu'il a provoqués», a déclaré le comité d'organiation du China GT Championship dans un communiqué posté sur la plateforme Weibo.

«Nous allons mener une étude et une enquête minutieuses sur cet accident et élaborer des plans plus complets pour remédier à toute lacune et souhaitons un prompt rétablissement à Millroy et aux autres pilotes impliqués.»

Le comité fait également part de sa profonde gratitude et de son profond respect à Loek Hartog, qui a été le premier pilote à arriver à l'endroit de l'accident et à porter secours.

(jcz/afp)