Grâce au sport, ce Valaisan a surmonté son alcoolisme après 40 rechutes

Beat Furrer veut mettre ses services à disposition en tant que conseiller en toxicomanie. «Après tout, j'ai acquis d'énormes connaissances sur la maladie.» Sur son site www.beat-furrer.com, on peut lire son histoire et toutes sortes d'informations utiles. Il souhaite soutenir dans leur démarche les personnes souffrantes.

Beat Furrer veut aussi aider d'autres personnes concernées. Ses propres expériences, ses détours et ses errements, mais aussi ses solutions et ses nouvelles portes doivent encourager d'autres personnes à essayer et à réussir. «Allez voir des professionnels, cherchez de l'aide et évitez ainsi une période de souffrance aussi longue que celle que j'ai connue» , conseille-t-il aux personnes concernées.

Outre le semi-marathon, les randonnées au long cours et les excursions en montagne figurent en tête de liste de ses activités de loisirs. C'est le plaisir de vivre qui est au centre, et non plus l'addiction. «Les comportements changent. Tout comme il y a une entrée dans la dépendance, il y a aussi une sortie. On peut réécrire sa propre mémoire de l'addiction», dit-il.

Beat Furrer dit qu'il traverse la vie avec une légèreté inconnue auparavant. Ses sens sont plus aiguisés. Il perçoit la nature et l'environnement d'un tout autre œil, se réjouit de choses qui n'avaient aucune importance pendant sa dépendance. «Et le sport m'a énormément facilité la sortie.»

Depuis l'hôpital, il a commencé à s'entraîner à la course à pied. Mais malgré sa volonté de fer, il a connu de graves rechutes jusqu'à la veille de la compétition. Il est cependant parvenu à franchir la ligne d'arrivée. «J'ai accompli cette course à 75% mentalement», dit-il rétrospectivement.

De la lecture de ce livre est né une fascination pour la course à pied avec pour objectif d'utiliser ce sport comme thérapie. Beat Furrer s'est mis en tête de participer au semi-marathon du Gornergrat Zermatt Marathon en 2018. Il s'agissait de sa toute première compétition de course à pied sur une telle distance.

Beat Furrer est aujourd'hui guéri de ses tourments. L'homme de 62 ans ne renonce pas à l'alcool. Pour lui, c'est à nouveau un plaisir et non plus une drogue. «De nombreux spécialistes m'ont dit qu'une guérison n'était possible qu'avec une abstinence stricte. Je n'ai jamais accepté qu'il n'y ait que cette voie.»

Il a remarqué son addiction en 2007 en tenant des statistiques de consommation pendant une semaine. Il s'est alors rendu compte qu'il figurait déjà dans la catégorie «abus d'alcool». Il a immédiatement décidé de chercher de l'aide. Mais plus il essayait, plus cela produisait l'effet inverse.

Et celles-ci étaient d'une violence inimaginable. Il lui arrivait par exemple de s'arrêter à la station-service, tôt le matin sur le chemin du thérapeute, et de boire d'une traite la bouteille de vin blanc tout juste achetée. Ou d'arriver à l'hôpital avec un taux d'alcoolémie de 3,6 pour mille.

«Demain, j'arrête», promettait-il encore et encore à sa femme. Mais le sevrage et le retour temporaire à la vie normale étaient suivis tôt ou tard par la rechute suivante. Une quarantaine jalonnent son calvaire.

Il dit avoir vécu l'enfer pendant 13 ans. Il se souvient des périodes de sevrage. Des jours et des semaines où il a affronté sa maladie en s'abstenant strictement, lorsqu'il s'agissait tout simplement de tenir bon; de ses démons qui le hantaient, lui faisant subir dépressions, angoisses, agitation et tremblements constants.

On a fait l'étape du Tour en Suisse et on a rencontré des gens incroyables

On a roulé entre Les Rousses et Lausanne: 75 bornes à la rencontre du mythe cycliste et d'une amoureuse de Koblet, d'une esthéticienne, d'un couple de camping-caristes et d'une employée de voirie désabusée. Epique.

On dit souvent que certains coureurs «cochent» telle ou telle étape du Tour de France. Cela signifie qu'ils espèrent y briller, que ce jour-là leur tient à cœur, pour des raisons sportives ou sentimentales. Nous, on avait coché la 8e étape, celle de samedi entre Dole et Lausanne. Parce qu'elle arrive à la maison et parce que les organisateurs du Tour de France la présentent comme «accidentée» ce qui, avouons-le, est plutôt en adéquation avec notre physique. On a donc décidé de se lancer, d'enfourcher le vélo Trek Domane du frangin et d'avaler les 75 bornes de la partie suisse, entre la sortie des Rousses et la Pontaise.