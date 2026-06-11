L'arbitre de la Nati va signer une première historique
Said Martinez deviendra samedi le premier arbitre hondurien à diriger un match de Coupe du monde.
Said Martinez arbitrera samedi soir (21h00 heure suisse) le premier match de la Suisse dans cette Coupe du monde opposant la Suisse au Qatar.
Âgé de 34 ans et originaire du Honduras, il officiera pour la première fois en tant qu'arbitre principal lors d'une Coupe du monde.
Lors de la phase finale disputée il y a quatre ans au Qatar, il avait officié dans neuf matches en tant que quatrième arbitre ou assistant. Il sera le premier Hondurien à diriger un match de Coupe du monde.
(ats/acu)
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