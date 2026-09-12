La Fribourgeoise Audrey Werro a remporté le 800 m de l'Ultimate Championship. Image: Keystone

Audrey Werro a touché le jackpot

La Fribourgeoise Audrey Werro a conclu avec la manière sa saison 2026, durant laquelle elle sera restée invaincue: elle a remporté samedi le 800 m de l’Ultimate Championship, nouvelle épreuve assurant des primes record pour l’athlétisme.

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In-vain-cue! Audrey Werro a terminé sa fantastique saison 2026 sur une nouvelle victoire, en 1'55"83. A Budapest, l'athlète du CA Belfaux a fait comme d'habitude, elle a gagné. Et en plus de son succès sur la piste, la Fribourgeoise de 22 ans a augmenté son compte en banque de 150 000 dollars, chaque «Ultimate champion» recevant cette somme, plus de deux fois supérieure à la prime versée en cas de titre mondial.

Pour cette dernière course de la saison, Werro a contrôlé le tempo. Après un premier passage aux 400 m assez lent, la championne d'Europe a tenu la corde et attendu que ses adversaires tentent de l'attaquer. Mais tant Keely Hodkinson que Femke Broeders-Bol n'ont pas eu le kick nécessaire pour la rattraper. Hodgkinson a coupé la ligne en 1'56"26 et la Néerlandaise en 1'56"74. Valentina Rosamilia a fini au 5e rang en 1'58"53, alors que Veronica Vancardo n'a pas pris le départ.

Moser et Ehammer 3es

Lors du concours de la perche féminine, Angelica Moser n'a pas démérité. La double championne d'Europe a terminé au 3e rang, seulement battue par les Américaines Sandi Morris et Hana Moll. La Zurichoise a franchi une barre à 4m85 avant de buter face à celle à 4m90 qui aurait constitué un nouveau record de Suisse.

A la longueur, Simon Ehammer a également pris la 3e place avec un bond à 8m07. Devant l'Appenzellois, Miltiadis Tentoglou a été sacré avec un saut à 8m35, soit un centimètre de mieux que le Bulgare Bozhidar Saraboyukov.

Le 100 m dames a réservé une course magnifique. Melissa Jefferson-Wooden s'est imposée en 10"62 pour décrocher la meilleure performance mondiale de l'année. L'Américaine est restée à un centième de son record. Julien Alfred, impressionnante en demi-finales avec un chrono de 10"73, comme «MJW», n'a pu faire mieux que 10"74. Sha'Carri Richardson a complété le podium en 10"78.

Chez les messieurs, la victoire est revenue à l'Américain Kenny Bednarek en 9"85. Le Jamaïcain Oblique Seville a pris la 2e place en 9"90 et l'Américain Ronnie Baker la 3e en 9"93.

(ats/roc)