ciel clair14°
DE | FR
burger
Sport
Athlétisme

Ultimate Championship: Audrey Werro remporte le 800 mètres

epa13235240 Audrey Werro of Switzerland celebrates with the trophy after winning the final of women&#039;s 800 meters of the World Athletics Ultimate Championship in the National Athletics Centre in B ...
La Fribourgeoise Audrey Werro a remporté le 800 m de l'Ultimate Championship.Image: Keystone

Audrey Werro a touché le jackpot

La Fribourgeoise Audrey Werro a conclu avec la manière sa saison 2026, durant laquelle elle sera restée invaincue: elle a remporté samedi le 800 m de l’Ultimate Championship, nouvelle épreuve assurant des primes record pour l’athlétisme.
12.09.2026, 22:5212.09.2026, 22:54

In-vain-cue! Audrey Werro a terminé sa fantastique saison 2026 sur une nouvelle victoire, en 1'55"83. A Budapest, l'athlète du CA Belfaux a fait comme d'habitude, elle a gagné. Et en plus de son succès sur la piste, la Fribourgeoise de 22 ans a augmenté son compte en banque de 150 000 dollars, chaque «Ultimate champion» recevant cette somme, plus de deux fois supérieure à la prime versée en cas de titre mondial.

Pour cette dernière course de la saison, Werro a contrôlé le tempo. Après un premier passage aux 400 m assez lent, la championne d'Europe a tenu la corde et attendu que ses adversaires tentent de l'attaquer. Mais tant Keely Hodkinson que Femke Broeders-Bol n'ont pas eu le kick nécessaire pour la rattraper. Hodgkinson a coupé la ligne en 1'56"26 et la Néerlandaise en 1'56"74. Valentina Rosamilia a fini au 5e rang en 1'58"53, alors que Veronica Vancardo n'a pas pris le départ.

Moser et Ehammer 3es

Lors du concours de la perche féminine, Angelica Moser n'a pas démérité. La double championne d'Europe a terminé au 3e rang, seulement battue par les Américaines Sandi Morris et Hana Moll. La Zurichoise a franchi une barre à 4m85 avant de buter face à celle à 4m90 qui aurait constitué un nouveau record de Suisse.

C'est quoi ces «faux Mondiaux» censés révolutionner l'athlétisme?
C'est quoi ces «faux Mondiaux» censés révolutionner l'athlétisme?

A la longueur, Simon Ehammer a également pris la 3e place avec un bond à 8m07. Devant l'Appenzellois, Miltiadis Tentoglou a été sacré avec un saut à 8m35, soit un centimètre de mieux que le Bulgare Bozhidar Saraboyukov.

Le 100 m dames a réservé une course magnifique. Melissa Jefferson-Wooden s'est imposée en 10"62 pour décrocher la meilleure performance mondiale de l'année. L'Américaine est restée à un centième de son record. Julien Alfred, impressionnante en demi-finales avec un chrono de 10"73, comme «MJW», n'a pu faire mieux que 10"74. Sha'Carri Richardson a complété le podium en 10"78.

Chez les messieurs, la victoire est revenue à l'Américain Kenny Bednarek en 9"85. Le Jamaïcain Oblique Seville a pris la 2e place en 9"90 et l'Américain Ronnie Baker la 3e en 9"93.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
de Timo Rizzi
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
1
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
de Julien Caloz
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
de Tobias Gfeller
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
1
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
de Yoann Graber
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d&#039;argent
1
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
de Rainer Sommerhalder
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
En hausse, les paris questionnent «l&#039;intégrité» de la lutte suisse
En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse
de Martin Probst
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
de Romuald Cachod
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
de Gregory Remez
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
de Julien Caloz
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Les attentats du 11 septembre
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
Le bras de fer autour des trains spéciaux, qui coûtent cher aux chemins de fer suisses en raison des dégradations commises par les supporters, mais pas seulement, prend une nouvelle tournure avec l’avancement du coup d’envoi de Lugano-YB, samedi. La Swiss Football League, les CFF et les diffuseurs livrent leur lecture du conflit.
La phrase est forte. Elle nous vient d’un dirigeant d’un club de football suisse. «Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains spéciaux pour ces porcs.» Parce qu’il s’agit d’une opinion personnelle et que notre interlocuteur est conscient de la portée de ses propos, il demande à rester anonyme.
L’article