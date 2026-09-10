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C'est quoi l'Ultimate Championship, censé révolutionner l'athlé?

werro audrey - sui - ATHLETISME CHPTS D EUROPE 2026 2026 800 M FEMMES ALEXANDER STADIUM BIRMINGHAM ANGLETERRE 14/08/2026 BOUE SEBASTIEN BIRMINGHAM ALEXANDER STADIUM GermanyxJapanxUKxFrancexBelgiumxOUT ...
Audrey Werro participe ce week-end au premier Ultimate Championship. Image: www.imago-images.de

C'est quoi ces «faux Mondiaux» censés révolutionner l'athlétisme?

La première édition de l’Ultimate Championship, compétition d’athlétisme imaginée pour les années sans Mondiaux, débute vendredi à Budapest. Son format entend bousculer les codes et moderniser la discipline.
10.09.2026, 17:0210.09.2026, 17:06
Valentine Graveleau / afp

Trois soirées intenses avec la crème de la crème, des primes impressionnantes et un show pensé pour la télévision. L'Ultimate Championship qui débute vendredi à Budapest innove pour relancer l'audience de l'athlétisme.

«On ne peut pas se permettre d'échouer, il faut absolument que ce soit un succès sinon ce sera difficile de redonner un nouveau souffle à cet évènement», affirmait déjà en 2025 le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe.

Le Britannique le sait: son sport peine à attirer les téléspectateurs en dehors des Jeux olympiques et des championnats du monde. D'où l'idée, annoncée en 2024, de créer cet Ultimate Championship pour les années sans Mondiaux et d'en faire un rendez-vous rentable, pensé pour les jeunes et la télévision, quitte à déstabiliser les fans traditionnels.

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Fini les championnats qui s'étalent sur plus d'une semaine, matin et soir. L'Ultimate se déroulera en trois soirées de trois heures, avec des finales directes pour les concours et le demi-fond (1500 m et 5000 m) et en deux tours pour les courses du 100 m au 800 m, le tout dans un stade au style léché avec un revêtement noir en lieu et place de la pelouse et des jeux de lumières toute la soirée.

«Je crois en ce concept. Il était temps qu'on innove et qu'on ait ce genre de championnats plus modernes», estime le perchiste suédois Armand Duplantis, véritable ambassadeur de l'événement pour lequel il a composé un hymne qu'il chantera dimanche dans le stade.

«On avait besoin d'un championnat comme ça. Avec les finales directes, on sait qu'on vient voir un feu d'artifice», abonde le demi-fondeur britannique Josh Kerr.

Trois soirées, 28 finales

«C'est fait pour la télé, on l'assume. On a besoin de nouvelles audiences», affirme Coe, ajoutant: «Trois soirées de trois heures. 28 finales (réd: contre 48 aux JO). Pas de quota par nation, simplement les meilleurs des meilleurs. S'il y a cinq Américains par course... Ainsi soit-il!»

260910 Sebastian Coe, president World Athletics, at a press conference, PK, Pressekonferenz during a media day for the 2026 World Athletics Ultimate Championship on September 10, 2026 in Budapest. Pho ...
Sebastian Coe en conférence de presse à la veille des premières compétitions.Image: www.imago-images.de

Les athlètes qui porteront le maillot national ont été sélectionnés via le classement mondial avec le champion du monde, le champion olympique et le vainqueur de la Ligue de Diamant également invités.

«Aux Etats-Unis, on est souvent obligé de laisser des talents à la maison. Là, il y aura tout le monde», apprécie Masai Russell, une des cinq Américaines engagées sur le 100 m haies.

Certaines disciplines ont toutefois été écartées pour garder un format restreint, comme la marche, le steeple, le disque, le poids ou encore le triple-saut masculin, suscitant la colère des athlètes concernés qui s'estiment arbitrairement mis de côté d'une compétition où les primes sont immenses.

Sept choses incontournables à savoir sur Audrey Werro
Sept choses incontournables à savoir sur Audrey Werro

Car chaque «Ultimate champion» remportera un chèque de 150 000 dollars, plus de deux fois plus que pour un titre mondial (70 000 dollars) et trois fois plus que pour un record du monde (50 000 dollars). Tous les athlètes repartiront avec une enveloppe plus ou moins garnie pour une dotation totale de 10 millions de dollars, du jamais vu en athlétisme.

Huit Suisses de la partie

Du point de vue suisse, cette expérience rassemble un plateau de haut niveau. Cinq athlètes féminines et trois athlètes masculins de Swiss Athletics prennent part à cette compétition exclusive. Audrey Werro sur 800 m, Simon Ehammer au saut en longueur, Angelica Moser au saut à la perche et Jason Joseph sur 110 m haies ont tous des chances de monter sur le podium. A cela s’ajoutent Timothé Mumenthaler et Fabienne Hoenke sur 200 m, ainsi que Veronica Vancardo et Valentina Rosamilia sur 800 m.

La course d'Audrey Werro s’annonce particulièrement intéressante. La Fribourgeoise est encore invaincue cette saison en plein air. Elle se frottera à Keely Hodgkinson et Femke Broeders-Bol pour une ultime bataille cette saison.

Avant cela, Werro devra d’abord décrocher son ticket pour la finale, contrairement à Ehammer et Moser. Vendredi, elle disputera la demi-finale du 800 m, la finale ayant lieu samedi. Ehammer accède directement à la finale du saut en longueur vendredi, tandis que Moser participera à la finale du saut à la perche samedi. Le 110 m haies, avec ses demi-finales et sa finale, est au programme vendredi, tandis que le 200 m masculin et féminin, avec ses demi-finales et sa finale, aura lieu dimanche.

(afp/ats/roc)

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