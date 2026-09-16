C’est dans la Farmasi Arena, une enceinte multisports de Rio de Janeiro, que se disputera la rencontre de Coupe Davis entre le Brésil et la Suisse. Image: Instagram

Le Brésil tente un coup de poker en Coupe Davis contre la Suisse

Le Brésil a fait le choix d'accueillir Stan Wawrinka et ses coéquipiers sur dur et en indoor cette semaine. Une décision inhabituelle qui pourrait se retourner contre lui.

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La sélection auriverde avait pris l’habitude d'organiser ses rencontres à domicile sur terre battue. Au Brésil, la formule était même devenue familière: «saibro e nível do mar», autrement dit «terre battue et niveau de la mer», des conditions généralement favorables aux joueurs locaux. Mais pour la réception de la Suisse vendredi et samedi, le décor sera tout autre.

La rencontre se disputera dans un lieu pour le moins inhabituel, à quelques centaines de mètres seulement du Centre olympique de tennis construit pour les Jeux de Rio 2016. Mais surtout, elle aura lieu sur une surface dure, rapide et en indoor, à rebours des habitudes brésiliennes. Pourquoi avoir opté pour un choix aussi atypique?

Une blessure qui change tout

Interrogé par les médias brésiliens, le capitaine de l'équipe de Coupe Davis Jaime Oncins a expliqué qu'il y avait une raison sportive:

«Pour la première fois depuis très longtemps, nous avons pris une décision qui sort de l’ordinaire (...) En tenant compte des caractéristiques actuelles de notre équipe, nous avons décidé de jouer sur un court rapide et couvert, où les joueurs se sentent à l’aise et obtiennent déjà de bons résultats.»

L’explication du capitaine n’a toutefois pas entièrement convaincu UOL (Universo Online), l’un des principaux médias et portails internet brésiliens. Dans un article consacré à ce choix de surface, le site rappelle que les joueurs auriverdes n’ont guère brillé sur dur indoor ces derniers temps.

«Quand Oncins affirme qu’ils obtiennent de bons résultats, il se montre plutôt indulgent à l’égard des performances de ses joueurs», estime ainsi UOL. Le média avance dès lors une autre hypothèse: le choix de disputer cette rencontre sur dur couvert, à Rio de Janeiro, aurait aussi pu être pensé pour convaincre Joao Fonseca, né dans cette ville, de répondre présent.

Fonseca est le tenant du titre du tournoi de Bâle, une compétition disputée...sur dur et en indoor. Keystone

Dans cet article publié à la mi-juin, le journaliste d’UOL formulait d’ailleurs une mise en garde qui résonne aujourd’hui de manière particulière. Si le choix du dur indoor avait pour objectif de s’assurer de la présence de Joao Fonseca, écrivait-il en substance, tant mieux. Mais le pari comportait aussi un risque: que le jeune Carioca se blesse durant la tournée nord-américaine sur dur et laisse ensuite le Brésil affronter la Suisse dans des conditions peu adaptées au reste de l’équipe. À l’exception de Fonseca, soulignait alors le média, les joueurs brésiliens susceptibles d’être sélectionnés évoluaient cette saison presque exclusivement sur terre battue.

Quelques semaines plus tard, le scénario redouté s’est précisément matérialisé. Fonseca a été touché aux abdominaux à la mi-août, à Cincinnati, avant de devoir renoncer à l’US Open faute d’être suffisamment rétabli. Le natif de Rio a certes rejoint depuis la sélection brésilienne de Coupe Davis, mais une inconnue demeure: dans quel état physique abordera-t-il cette rencontre face à la Suisse?