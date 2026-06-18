beau temps32°
DE | FR
burger
Sport
Brésil

Coupe du monde 2026: Neymar forfait contre Haïti

Brazil&#039;s Neymar looks on before a friendly soccer match against Panama in Rio de Janeiro, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) Neymar
Neymar ne jouera pas contre Haïti. image: Keystone

Neymar encore forfait

La star du Brésil, pas suffisamment remise de blessure, manquera le match du Mondial contre Haïti samedi.
18.06.2026, 18:5118.06.2026, 18:51

Les débuts de Neymar au Mondial devront encore attendre: l'attaquant ne voyagera pas avec le Brésil et sera donc forfait pour le match de vendredi contre Haïti à Philadelphie.

La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé jeudi que Neymar, 34 ans et qui n'a plus porté le maillot de son pays depuis octobre 2023, restera dans le New Jersey où est établi le camp de base des Brésiliens «afin de tirer le meilleur parti de la phase finale de son processus de récupération».

Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts) s'est entraîné mercredi pour la première fois sur le terrain avec ses coéquipiers, après avoir subi il y a un mois une blessure musculaire au mollet droit avec son club de Santos.

Santos&#039; Neymar controls the ball during a Brazilian Championship soccer match against Coritiba in Sao Paulo, Sunday, May 17, 2026. (AP Photo/Andre Penner) Neymar
Neymar s'est blessé au mollet avec son club brésilien de Santos. image: Keystone

La semaine dernière, Carlo Ancelotti espérait encore qu'il soit apte pour le choc face aux Haïtiens, pour le compte de la deuxième journée du groupe C.

Mais l'entraîneur italien et l'encadrement technique ne veulent pas précipiter un retour qui pourrait compromettre ensuite la présence du numéro 10 lors des phases plus décisives, selon la presse brésilienne.

Aussi au Mondial👇

L'Emir du Qatar a fait une folie

Le Brésil cherchera à redorer son image face à Haïti, a priori la sélection la plus faible de la poule, après des débuts poussifs contre le Maroc (1-1) samedi dernier à East Rutherford, en banlieue de New York. Neymar, qui n'était pas sur la feuille de match, avait quand même suivi la rencontre avec ses coéquipiers sur le banc des remplaçants.

(ats/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve
Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve
Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie
Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie
Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
de Julien Caloz
Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana
Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana
Xhaka est fâché
Xhaka est fâché
Voici où se rassembler pour regarder la Nati
Voici où se rassembler pour regarder la Nati
La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde
La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde
de Julien Caloz
Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde
Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde
L'attaquant romand de la Nati brille malgré une anomalie
L'attaquant romand de la Nati brille malgré une anomalie
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis
Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
1
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
1
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
de Romuald Cachod
J'ai adoré cette innovation au Mondial
J'ai adoré cette innovation au Mondial
de Yoann Graber
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 14
La Coupe du monde 2026 en images:
source: fr170905 ap / andres kudacki
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chat s'est invité sur scène au pire moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pogacar s'impose dès la première étape du Tour de Suisse
Disputée en Italie, la première étape du Tour de Suisse a souri à Tadej Pogacar. Il s'est échappé en solo à plus de 70 km de l'arrivée. Derrière lui, Richard Carapaz s'est détaché à environ 50 km de l'arrivée.
La première étape du Tour de Suisse, disputée en Italie autour de Sondrio, a souri à Tadej Pogacar. Le patron du cyclisme mondial s'est échappé en solo à plus de 70 km de l'arrivée.
L’article