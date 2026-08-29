beau temps21°
DE | FR
burger
Sport
Commentaire

Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!

La tête baissée de Jozo Stanic après l’élimination de Saint-Gall contre Nordsjælland: une image symbolique du déclin des équipes suisses en Coupe d’Europe.
La tête baissée de Jozo Stanic après l’élimination de Saint-Gall contre Nordsjælland: une image symbolique du déclin des équipes suisses en Coupe d’Europe.image: keystone
Commentaire

Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!

Le football suisse perd du terrain sur la scène européenne. Face à ce constat, les clubs feraient mieux de faire leur autocritique et de changer de stratégie plutôt que de se poser en victimes et de se plaindre.
29.08.2026, 11:4529.08.2026, 11:45
Sebastian Wendel

Pour la première fois depuis 23 ans, aucun club suisse ne disputera cette saison ni la Ligue des champions ni la Ligue Europa. Avec Lugano et Thoune, seules deux formations ont réussi à se qualifier pour la Conference League, le troisième échelon européen. Aux côtés d’équipes venues d’Andorre et de Gibraltar. A titre de comparaison, la Norvège sera représentée par deux clubs en Ligue des champions: Bodø/Glimt et le Viking FK Stavanger.

Cette année, cet échec peut s’expliquer par des responsables dépassés par les événements (Thoune), des rois de la simulation (Saint-Gall) ou des adversaires tout simplement trop forts (Sion). Mais le déclin des clubs suisses sur la scène européenne se poursuit depuis plusieurs années et n’est pas le fruit du hasard. Il devrait dès lors pousser les dirigeants des clubs à changer de mentalité.

Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse

Leur premier argument pour expliquer pourquoi la Suisse perd du terrain: les droits TV seraient trop faibles. Mais plutôt que de se plaindre et de jouer les victimes, les clubs feraient mieux de s’imposer une véritable autocritique. Eux seuls sont responsables du produit qu’ils cherchent à vendre. Oui, la concurrence du ski alpin et du hockey sur glace est forte. Mais en Norvège, où les clubs perçoivent trois fois plus de revenus, la situation est la même, avec le ski nordique et le handball.

Il serait souhaitable que les pépites locales bénéficient à nouveau de davantage de considération. Leur temps de jeu en Super League et en Challenge League stagne à un niveau faible, tandis que celui des jeunes étrangers recrutés à des fins spéculatives est en hausse. Privilégier la voie inverse permettrait au public de mieux s’identifier, donnerait davantage de sens aux millions investis dans les centres de formation et améliorerait les perspectives de la Nati, fer de lance du football suisse, qui risque de devoir revoir ses ambitions à la baisse si le vivier continue de diminuer.

Plus d'articles sur le sport
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
Chers clubs suisses, arrêtez de vous plaindre!
de Sebastian Wendel
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie
de Yoann Graber
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
Alex Frei se bat pour régler un gros problème de la Nati
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
Très mauvaise nouvelle pour le football suisse
de Jakob Weber
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l&#039;Italie
1
La pépite du foot suisse a choisi entre la Nati et l'Italie
de Julien Caloz
Il organise son record de France... en Suisse
Il organise son record de France... en Suisse
de Romuald Cachod
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
1
«Voir ma famille souffrir après mon licenciement de la Nati a été difficile»
de Etienne Wuillemin
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
Le cyclisme suisse franchit un nouveau cap
de Romuald Cachod
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
1
Cinq choses à savoir sur le nouveau crack du foot suisse
de Julien Caloz
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
Le casque de cet ex de Gottéron cache une histoire touchante
de Yoann Graber
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
1
Ils rêvent de voler à la Suisse la pépite du FC Sion
de Romuald Cachod
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
Le terrain de ce club romand est méconnaissable
de Julien Caloz
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
La vidéo de présentation de cette star contient une grossière erreur
de Yoann Graber
Cette technologie de la Fifa vous trompe
Cette technologie de la Fifa vous trompe
de Jan Schultz
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
Zoug prépare un gros coup sur le marché des transferts
de Klaus Zaugg
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
1
La Suisse et l’Italie vont se battre pour ce crack du foot
de Julien Caloz
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
Gianni Infantino dévoile un nouveau projet démesuré
de Romuald Cachod
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
Cet ex-de Gottéron peut fausser tout le championnat
de Klaus Zaugg
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l&#039;US Open fait scandale
«Dégueulasse!»: la non-invitation de Wawrinka à l'US Open fait scandale
de Yoann Graber
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
Fin de carrière pour ce footballeur romand: «Je suis un peu mitigé»
de Sven Papaux
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
La Nati a un problème de plus en plus grave avec sa relève
de Sebastian Wendel, François Schmid-Bechtel
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
Lausanne est forcé de ressortir un maillot improbable à Lucerne
de Yoann Graber
«C&#039;est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
«C'est notre Champions League»: le pari fou de ces Romands
de Yoann Graber
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Tout ce qu'il faut retenir du nouveau trailer de GTA6
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Lugano échappe au scénario catastrophe et verra l’Europe
Les Tessinois disputeront la phase de ligue de la Conference League après avoir éliminé le Maccabi Tel-Aviv, jeudi en barrages de qualification. Le scénario du match retour a pourtant longtemps été loin de leur être favorable.
Lugano s'est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League. En Géorgie, les Tessinois ont obtenu le nul 1-1 au retour face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv après leur victoire 2-1 à l'aller.
L’article