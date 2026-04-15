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Hockey sur glace: Patrick Fischer viré par la Nati!

FILE -Head coach Patrick Fischer of Switzerland reacts during the group B match between Latvia and Switzerland at the ice hockey world championship in Riga, Latvia, May 23, 2023. (AP Photo/Roman Koksa ...
Fischer a été licencié avec effet immédiat, ce mercredi. image: Keystone

Patrick Fischer n'est plus le coach de la Nati

Enorme tremblement de terre ce mercredi dans le hockey suisse: le sélectionneur national Patrick Fischer a été viré par la fédération, après les révélations sur son faux certificat Covid.
15.04.2026, 19:4415.04.2026, 20:08

Patrick Fischer n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Swiss Ice Hockey a annoncé mercredi le licenciement du Zougois, dans la tourmente depuis la révélation de son faux certificat Covid durant les JO 2022 de Pékin.

La pression était devenue trop forte. Alors qu'elle avait publiquement soutenu Patrick Fischer lundi soir lorsque l'affaire a éclaté, la fédération suisse a donc finalement décidé de se séparer de son sélectionneur deux jours plus tard.

Le président de Swiss Ice Hockey, Urs Kessler, déclare dans un communiqué:

«Si l'affaire est close juridiquement, elle a toutefois déclenché un débat public portant sur les valeurs et la confiance, que la Fédération prend très au sérieux. Dans l'optique actuelle, notre évaluation initiale était trop réductrice. Il est question ici de valeurs et de respect, des points centraux qui n'ont pas été appliqués par Patrick Fischer en 2022.»

Jan Cadieux lui succède avec effet immédiat

Dans une vidéo publié sur ses réseaux sociaux lundi, Patrick Fischer a expliqué être entré en Chine en 2022 pour les Jeux olympiques à l'aide d'un faux certificat Covid. Le soir, la SRF a révélé que l'entraîneur de 50 ans avait été condamné en 2023 par ordonnance pénale pour faux dans les titres à une amende de 38 910 francs.

L'affaire en détail👇

Voici comment Patrick Fischer s'est fait attraper

«La Fédération tient à remercier Patrick Fischer pour ses indéniables grands succès», a ajouté Urs Kessler.

«Sous sa direction, l'équipe de Suisse a connu un développement continu pendant plus d'une décennie, est passée de la 8e à la 2e place au classement mondial et a remporté trois médailles d'argent (au Mondial, en 2018, 2024 et 2025.»
Urs Kessler

C'est donc Jan Cadieux, son successeur annoncé depuis décembre, qui lui succède à la tête de la sélection.

Jan Cadieux Jan, assistant coach of Switzerland national ice hockey team, speaks with media in the mixed zone of the Jyske Bank Boxen after a Switzerland team training session, at the IIHF 2025 World ...
Jan Cadieux, le nouveau coach de la Nati. image: Keystone

L'ancien coach à succès de Genève-Servette, qui entraîne les M20 suisses et assistait Patrick Fischer depuis un an, devait prendre les commandes à l'issue du Mondial en Suisse (15-31 mai). C'est désormais lui qui tâchera d'amener la Suisse à un premier titre planétaire.

(ats/yog)

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