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Cyclisme: fin de saison pour Tadej Pogacar

Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar hat bei seinem schweren Sturz auf der 8. Etappe der Vuelta einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen stabilen Bruch des siebten Halswirbels erl ...
Tadej Pogacar a fait une terrible chute lors de la Vuelta.Image: capture d'écran eurosport

Pogacar prend une décision radicale après sa chute

C'était dans l'air, c'est désormais officiel depuis ce samedi: le Slovène met fin prématurément à sa saison, après sa lourde chute sur la Vuelta. Il manquera plusieurs grosses échéances.
05.09.2026, 14:3205.09.2026, 14:32

Tadej Pogacar met un terme prématuré à sa saison afin de se consacrer pleinement à sa convalescence après sa chute sur la Vuelta fin août, comme l'a annoncé son équipe UAE Emirates samedi. Cela confirme ce qui avait déjà été envisagé le jour de sa chute.

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Pogacar, alors leader sur la Vuelta, a dû abandonner après sa chute. Image: keystone

Le vainqueur du Tour de France a subi une fracture déplacée de la clavicule gauche ainsi qu'une fracture stable de la septième vertèbre cervicale lors d'une chute sur la huitième étape du Tour d'Espagne. Pogacar, opéré quelques jours après sa chute, a également été victime d'une commotion cérébrale et de nombreuses écorchures.

Il y a quelques jours encore, le manager suisse de l'équipe, Mauro Gianetti, n'avait pas exclu une participation de Pogacar aux Mondiaux. Il est désormais clair que ce ne sera pas le cas. En concertation avec le staff de l'équipe, il a été décidé d'accorder au coureur de 27 ans le temps nécessaire à sa convalescence, sans fixer de calendrier précis pour son retour.

On connaît la raison exacte de la terrible chute de Pogacar
On connaît la raison exacte de la terrible chute de Pogacar

Dans le communiqué annonçant la fin de saison de Pogacar, qui officialise également la prolongation du contrat du Slovène jusqu'en 2032, Gianetti est cité:

«Après sa chute, Tadej ne subit absolument aucune pression pour reprendre la compétition cette année»

Outre la course en ligne des Mondiaux, le 27 septembre à Montréal, dont Pogacar est le tenant du titre, il manquera également le Tour de Lombardie et les Championnats d'Europe en octobre.

(riz/sda/yog)

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