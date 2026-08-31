On connaît la raison exacte de la terrible chute de Pogacar

Le champion slovène a quitté le Tour d’Espagne après une lourde chute, samedi. De nouvelles images permettent de comprendre sa perte de contrôle, jusqu’ici inexpliquée.

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Le dossard 11 est décidément maudit cette saison. Après les abandons sur lourde chute de Santiago Buitrago sur le Giro et de Jonas Vingegaard sur le Tour, alors qu’ils portaient ce numéro, Tadej Pogacar a écopé du même sort sur la Vuelta.

Samedi, lors de la huitième étape, il est violemment tombé sur le côté de la route, à environ 35 kilomètres de l’arrivée. Contraint à l’abandon, il souffre d’une commotion cérébrale, d’une fracture cervicale stable et d’une fracture déplacée de la clavicule. Le Slovène doit subir une opération lundi pour cette dernière, sa commotion ayant empêché une intervention plus rapide.

Au moment du direct, la chute de Tadej Pogacar était difficilement explicable. Certes, le peloton frottait quelque peu à l’approche d’une difficulté. Mais le maillot rouge disposait de suffisamment d’espace autour de lui pour ne pas être gêné. Le revêtement de la route était par ailleurs excellent.

Dès lors, comment expliquer qu’il ait soudain perdu l’équilibre, entraînant avec lui plusieurs autres coureurs? De nouvelles images permettent de comprendre ce qu’il s’est passé.

Les voici ⬇️ Vidéo: twitter

Tadej Pogacar a roulé sur ce qui semble être une imposante pierre présente sur le bas-côté de la route. Au sein d’un peloton compact, il n’avait aucune marge de manœuvre pour l’éviter. C’est cet obstacle qui l’a déstabilisé et qui a probablement mis un terme à sa saison. A n'en pas douter, la présence de ce bloc sur la route devrait faire grincer quelques dents.

L’absence du coureur de la formation UAE Team Emirates pour le reste de cette Vuelta est une aubaine pour les leaders engagés en Espagne. Des coureurs comme Enric Mas et Felix Gall ont désormais une occasion en or de remporter un premier Grand Tour. Mais attention: un Slovène peut en cacher un autre. Le vétéran Primoz Roglic, quadruple vainqueur de la Vuelta, est plus que jamais dans le coup pour une manita que plus personne n’attendait.

(roc)