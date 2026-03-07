ciel clair
Hockey sur glace

National League: Bienne en play-in, le LHC en play-off

Biennois et Lausannois ont fêté d'importants succès ce samedi, en National League.
Biennois et Lausannois ont fêté d'importants succès ce samedi, en National League.

Bienne en play-in, le LHC en play-off

Vainqueurs de Langnau samedi, les Seelandais sont assurés de terminer au pire dixièmes. Lausanne, lui, a validé son ticket pour les séries pour le titre.
07.03.2026, 22:5407.03.2026, 22:54

Bienne disputera bien le play-in de National League. Les Seelandais ont obtenu leur billet en s'imposant 5-1 contre Langnau samedi à domicile lors de l'avant-dernière journée de saison régulière.

Le HCB, assuré de terminer au pire 10e, affrontera Berne (9e) dans une rencontre aller-retour au premier tour du play-in. Le vainqueur défiera ensuite Rapperswil ou Zoug pour le dernier sésame des quarts de finale des play-off.

Image

Les hommes de Christian Dubé ont toutefois sué pour battre les Tigers dans cette affiche si importante. Ils ont en effet couru après le score suite au 1-0 marqué par Dario Rohrbach en supériorité numérique en première période (10e).

Bienne a dû attendre la mi-match et la fin d'un power-play pour égaliser, Jere Sallinen se jetant sur un rebond accordé par le gardien de Langnau Luca Boltshauser (29e). Trois minutes plus tard, Fabio Hofer a fait rugir les supporters biennois en marquant le 2-1.

Gäetan Haas a mis son équipe à l'abri au troisième tiers-temps en déviant d'abord subtilement un lancer de son jeune coéquipier Mark Sever (44e). Le capitaine du HCB s'est ensuite offert un doublé en transperçant Boltshauser aux abords de l'enclave (53e), avant le 5-1 de Luca Christen dans la cage vide (60e).

Biels Gaetan Haas, beim Eishockey-Qualifikationsspiel der National League, zwischen den SCL Tigers und dem EHC Biel, am Freitag, 26. September 2025, in der Emmental Versicherung Arena in Langnau.(KEYS ...
Gäetan Haas a été décisif pour le HC Bienne contre Langnau. image: Keystone

Bienne reste donc dans la course aux play-off. La première partie de la mission de Christian Dubé est accomplie, mais il faudra sortir le grand jeu pour passer les deux tours du play-in.

Lausanne en play-off

Lausanne a de son côté validé sa place en quart de finale en s'imposant 4-3 à Fribourg. Les Lions vaudois peuvent même encore espérer dépasser Lugano lors de la dernière journée pour finir au 5e rang.

Assuré de terminer deuxième, Fribourg n'avait pas grand-chose à jouer samedi soir hormis rendre hommage à son capitaine Julien Sprunger, qui disputait son dernier match de saison régulière à domicile. Pour l'occasion, tous les Dragons ont revêti un maillot orné de nombreux numéros 86.

Julien Sprunger (HCFG) salue les fans a la fin du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre le HC Fribourg Gotteron, HCFG, et le Lausanne HC, LHC, ce samedi 7 mars 2026 ...
Sprunger a été honoré samedi à Fribourg. image: Keystone

Le match, lui, s'est joué entre la 18e et la 25e, période choisie par Lausanne pour marquer à quatre reprises. Christoph Bertschy a ouvert le score pour Gottéron (13e) avant les réussites d'Ahti Oksanen (19e), Antti Suomela (20e), un autogoal de Michael Kapla (21e) et Fabian Heldner (25e).

Kevin Nicolet a réduit la marque à la mi-match (29e), puis Yannick Ratheb a ramené Fribourg à une longueur en fin de match (57e), trop tard pour changer l'issue de la partie. Fribourg terminera la saison régulière par un derby des Zähringen à Berne, tandis que le LHC accueillera Ajoie lundi.

Genève-Servette enchaîne

Les Ajoulots, qui se préparent à disputer le play-out contre Ambri, n'ont pas pris confiance en s'inclinant lourdement devant Genève-Servette (6-2). Les Léventins se sont quant à eux imposés 4-1 à Berne.

Le hockey suisse jette l’argent par les fenêtres

Pour les Aigles, cette quatrième victoire consécutive leur permet de grimper au troisième rang avant la dernière journée. Elle a été acquise grâce à des buts de Miranda, Karrer, Jooris, Granlund (x2) et Pouliot.

Le GSHC est à égalité avec Zurich, battu samedi par le leader Davos (2-1), et deux points devant Lugano, qui s'est incliné 2-1 en prolongation à Kloten. Genève affrontera les Aviateurs lundi pour son dernier match. (ats/yog)

