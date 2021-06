Sport

Cyclisme

Une grosse chute au Tour de France pendant la première étape



image: capture d'écran twitter

Première étape du Tour de France et première grosse chute

Une spectatrice a fait chuter Tony Martin entre Brest et Landerneau, en Bretagne. Plusieurs autres coureurs du peloton, qui n'ont pas pu éviter l'Allemand, sont tombés. Jasha Sütterlin a dû abandonner.

On ne répétera jamais assez aux spectateurs de faire attention quand les coureurs passent juste devant eux. Malheureusement, une spectatrice n'a pas retenu la leçon ce samedi lors de la première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau.

Trop près de la route et dos à la course, elle a fait chuter le cycliste allemand Tony Martin à cause de la pancarte qu'elle tenait. Résultat: le natif de Cottbus est lourdement tombé, s'est fait rouler dessus et a entraîné plusieurs de ses confrères dans sa chute, qui n'ont pas réussi à l'éviter.

Le spectaculaire accident en vidéo 🚴🏼‍♂️ Première grosse chute sur le Tour de France #TDF2021 @francetvsport @France2tv pic.twitter.com/ZaIk3q7gpa — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) June 26, 2021

Le Bernois Marc Hirschi, véritable révélation du dernier Tour de France, a lui été retardé à cause de cet incident, tout comme le sprinteur slovaque Peter Sagan, candidat au maillot vert, et le Belge Wout Van Aert.

La cacophonie dans le peloton vue du ciel 🔴 Grosse chute collective dans la première étape du Tour de France

➡️ https://t.co/T19Segbw54



via La Provence pic.twitter.com/T8mrcCin3t — H24 News France (@_H24news) June 26, 2021

Cette chute collective, qui s'est produite à moins de 50km de l'arrivée, a fait de la casse: l'Allemand Jasha Sütterlin a déjà abandonné la Grande Boucle.

Alaphilippe victorieux

Le Français Julian Alaphilippe a remporté cette première étape, et a du coup revêtu le maillot jaune de leader. Le champion du monde en titre a attaqué à 2,2 kilomètres de l'arrivée. Il a devancé l'Australien Michael Matthews et le Slovène Primoz Roglic.

#Replay 🎥 / #TDF2021

🌈 Julian Alaphilippe (DQT) tellement fort aujourd’hui. Il a déposé tout le monde et survole la Fosse aux Loups ! Premier maillot jaune de cette édition. 🇫🇷🟡pic.twitter.com/MHRKrkjX5l — Renaud Breban (@RenaudB31) June 26, 2021

