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Coupe du monde 2026: Haaland fait le buzz avec une pub chinoise

Vidéo: watson

Ses fans s'interrogent

L’attaquant vedette Erling Haaland surprend ses fans en devenant l’ambassadeur de la marque chinoise de tisanes Walovi dans un clip en mandarin.
11.06.2026, 15:5811.06.2026, 15:58

Le footballeur professionnel norvégien Erling Haaland, attaquant vedette, est devenu l'ambassadeur mondial de la marque de boissons chinoise Walovi. Le joueur de 25 ans l'a annoncé mardi dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, en mandarin.

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Cela a également dissipé les derniers doutes de ses fans qui, après la diffusion d'une vidéo promotionnelle plutôt extravagante, pensaient qu'il s'agissait d'un faux généré par une intelligence artificielle. Voici les images de cette pub ici:

Vidéo: watson

Walovi est une marque internationale de tisane traditionnelle chinoise, distribuée par le fabricant de boissons Wang Lao Ji. Brassée depuis 1828, cette tisane est élaborée à partir d'ingrédients naturels tels que le chrysanthème, le chèvrefeuille et la racine de réglisse.

Selon le fabricant, cette boisson gazeuse sans caféine à base de plantes est idéale après la consommation de plats épicés. Ceci est également suggéré par la scène de la publicité où Haaland crache du feu.

Chanson «volée»

La chanson diffusée en fond sonore de la publicité est une adaptation du tube Moskau du groupe pop allemand Dschingis Khan. Sortie en 1979, elle a connu un immense succès en Allemagne et surtout en Australie.

Le fait que Haaland devienne ambassadeur d'une marque chinoise est une suite logique, compte tenu de son immense popularité en Chine. Il y a même un surnom: ses fans chinois l'appellent «Ha Bao», ce qui signifie approximativement «Haaland est un trésor». (lzo)

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