Gianni Infantino et Donald Trump, remettant le trophée aux Espagnols. Keystone

Trump sifflé lors de la remise du trophée

Le président américain a remis le trophée de la Coupe du monde de football aux joueurs espagnols, sous les huées du public. Le patron de la Fifa a même tenté de dégager Trump de la scène, sans succès.

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Donald Trump a été sifflé dimanche lors de son entrée sur la pelouse du MetLife Stadium, près de New York, où il a remis le trophée de la Coupe du monde de football à l'Espagne et s'est attardé sous les projecteurs.

Malgré les huées qui ont accompagné son entrée et celle de son ami et patron de la Fifa, Gianni Infantino, le président américain s'est montré tout sourire, congratulant des Espagnols tombeurs de l'Argentine au bout du suspense (1-0 après prolongations).

Après avoir apporté la coupe aux vainqueurs avec Gianni Infantino, Donald Trump a fait quelques pas de sa danse caractéristique. Il s'est même attardé sur le podium pour la photo alors que les champions du monde soulevaient le Graal, et que le chef de la Fifa tentait de le faire descendre.

Le dirigeant américain était arrivé peu après 14h00 locales à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One au stade d'East Rutherford, dans le New Jersey. C'est le seul match du Mondial 2026 auquel il s'est rendu.

Avant le coup d'envoi, Donald Trump avait estimé que Lionel Messi donnerait l'avantage à l'Argentine. «Je dirais qu'il est difficile de parier contre Messi», avait-il dit, ajoutant que le président argentin Javier Milei était «un ami». Ce dernier avait renoncé à faire le déplacement par superstition. (afp)