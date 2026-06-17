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Coupe du monde: arrogants les Français? Henry et Zlatan choqués

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«Arrogants» les Bleus? Thierry Henry et Zlatan sont choqués

Juste après la victoire de la France contre le Sénégal mardi soir, le consultant américain Alexi Lalas s’est lâché sur l’attitude des Bleus durant la première mi-temps, mais Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović ont sorti les armes.
17.06.2026, 09:5917.06.2026, 10:00
Fred Valet
Fred Valet

On a eu droit à deux rencontres distinctes, mardi soir, entre la France et le Sénégal. Après une première mi-temps digne d’une soirée de Promotion League, avec des Bleus inexistants et quelques occasions manquées des Sénégalais, la sélection de Didier Deschamps a sorti la sulfateuse dès la 46e minute et remporté le match 3 à 1. Une léthargie, puis un sursaut, qui n’ont pas échappé à Alexi Lalas, le truculent consultant de la chaîne Fox Sports.

Réputé à la fois pour sa gouaille provocatrice sur le plateau et son soutien indéfectible à Donald Trump, l’ancien international américain lâche les chiens depuis le début de la Coupe du monde. Il faut dire que ses collègues Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović, consultants eux aussi pour la chaîne américaine, ne sont pas en reste. En clair: tous les ingrédients étaient réunis pour électriser le débrief’ du match, mardi.

Un Mbappé ressuscité fait gagner la France

Une remarque de Lalas en particulier a tendu l’ambiance.

La voici:

«On peut en discuter, mais s’ils sont arrogants (les joueurs français), c’est qu’ils le peuvent»
Alexi Lalas

Le consultant américain n’avait pourtant pas pour objectif d’assassiner les Bleus avec cette punchline, puisqu’il termine son analyse avec des lauriers:

«La patience dont ils ont fait preuve après une première mi-temps décevante, en réalisant ensuite une seconde mi-temps magistrale, avec le talent qu’ils ont et la belle prestation de leurs stars, c’est vraiment unique»

Il n’en faudra pas davantage pour que Zlatan dégaine sa répartie légendaire et dézingue son voisin de table dans la foulée:

«Ce n’est pas de l’arrogance, mais de l’assurance. Les ignorants diront que c’est de l’arrogance, les gens intelligents diront que c’est de la confiance en soi»
Zlatan Ibrahimović à Lalas

Un échange qui a laissé Thierry Henry sans voix. Ce qui ne l’a pas empêché de laisser exprimer sa circonspection, puisque le Français a levé les sourcils pendant cinq bonnes secondes, en silence. Réagissait-il au culot de Zlatan ou à l’affront d’Alexi? Mystère. Reste que la séquence est délicieuse.

Voici la séquence en intégralité:

Vidéo: twitter

Ibrahimović, Henry et Lalas sont les stars inattendues de ce Mondial aux Etats-Unis. Depuis le début de la compétition, ce trio de grandes gueules du foot fait le bonheur de Fox Sports et des téléspectateurs américains. Pour certains internautes, il parait évident que le consultant pro-Trump est «détesté» par les deux autres. Ce qui est certain, c’est que leur franchise musclée fonctionne à l’écran, tout comme l’attachante complicité qu’affichent le Français et le Suédois, qui n’ont finalement partagé que vingt-et-un matchs sous le maillot du Barça, entre 2009 et 2010.

Juste avant le premier match des Etats-Unis, ils avaient déjà fait parler d’eux en jetant l’influenceur IShowSpeed du plateau, après qu’il a pronostiqué une victoire du Portugal dans ce Mondial.

Enfin, lundi soir, sur la chaîne Fox, Ibrahimović a été passé au détecteur de mensonges par le présentateur star James Corden. Parmi les mensonges, une grosse vérité est sortie de cette séquence, à savoir qu’il aurait préféré une équipe de consultants composée de «quatre Zlatan», plutôt que celle formée actuellement par Lalas, Henry, Rebecca Lowe et lui-même. Son célèbre melon n’a toujours pas dégonflé, tout comme son humour.

Ce n’est donc sans doute pas la dernière fois que les mousquetaires de Fox Sports crèveront l’écran durant cette Coupe du monde.

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