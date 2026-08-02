Yann Sommer hérite d'un défi de taille

Celui de faire oublier Simon Mignolet, véritable légende du FC Bruges, auquel il succède dans les cages.

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Ce n’est pas dans les habitudes du FC Bruges de recruter des vétérans expérimentés.

Le club belge s’est en effet forgé la réputation d’une formation maîtrisant parfaitement le modèle de l’achat-revente, en allant notamment chercher de jeunes talents en Suisse pour leur offrir un tremplin vers les grands championnats. Il avait procédé de cette manière avec Ardon Jashari et compte bien renouveler l’opération avec Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic.

Mais il fallait bien un gardien de la trempe de Yann Sommer, fort d’une grande expérience, pour succéder à Simon Mignolet, parti à la retraite à l’âge de 38 ans en fin de saison dernière.

Yann Sommer a étrenné son nouveau maillot vendredi. Image: www.imago-images.de

Mignolet n’a laissé personne indifférent à Bruges. Débarqué en 2019 en provenance de Liverpool, où il avait essuyé de nombreuses critiques, le portier belge a grandement participé au renouveau de son club, qui sortait d’une période plus délicate sur les scènes nationale et européenne.

Avec le FC Bruges, le gardien formé au STVV et passé par Sunderland a enrichi son palmarès de cinq titres de champion, d’une Coupe de Belgique et de trois Supercoupes nationales. Il a également disputé deux huitièmes de finale de Ligue des champions et une demi-finale de Conference League.

Le prédécesseur de Sommer: Simon Mignolet. Image: www.imago-images.de

A cela se sont ajoutées de nombreuses distinctions personnelles: cinq titres de meilleur gardien de Pro League, une récompense de joueur de l’année en Belgique et un trophée de joueur de la saison décerné par son club.

Le FC Bruges décrit Simon Mignolet comme un joueur qui était «indispensable», un élément qui a «apporté classe et leadership aux Blauw-Zwart» et s’est distingué par «son expérience et son talent». Il souligne son statut de «légende du club» et de «chouchou des supporters».

Il suffit de voir l’hommage rendu par le Club Bruges et ses supporters à Simon Mignolet lors de son dernier match à Jan Breydel, en mai dernier, pour mesurer à quel point le gardien belge était apprécié dans la Venise du Nord.

L'hommage à Simon Mignolet. Image: www.imago-images.de

A son entrée sur la pelouse, Mignolet avait découvert un immense tifo en son honneur, qui l’avait particulièrement ému. Ses trophées avaient été exposés et un maillot encadré lui avait été remis. A l’initiative du FC Bruges, les supporters avaient également été invités à préparer des pancartes avec des messages de remerciement à son égard. «Exprimez votre créativité avec un message de remerciement, un dessin ou un joli souvenir à la hauteur de l’héritage de Simon Mignolet pour le Club.» Il avait par ailleurs reçu une haie d'honneur.

Le diffuseur Dazn évoquait alors un «magnifique adieu» après que le gardien avait été invité à soulever en premier le trophée de champion.

Simon Mignolet entouré de ses proches lors de son dernier match. Image: www.imago-images.de

En Suisse, la carrière de Mignolet est probablement sous-estimée. Le natif de Saint-Trond a certes disputé plus de 200 matchs avec Liverpool et remporté la Ligue des champions. Mais il a toujours été barré par un certain Thibaut Courtois chez les Diables Rouges. Malgré ses 35 sélections, il n’est jamais entré en jeu lors d’un grand tournoi.

Pour Yann Sommer, tout cela signifie que l’ombre d’une légende plane sur ses débuts à Bruges. Il aura la lourde tâche de faire oublier Simon Mignolet, et ce, le plus rapidement possible s’il veut se faire adopter par les supporters et éviter les critiques ou que la comparaison avec son prédécesseur ne devienne trop pesante.

Le gardien suisse possède évidemment les qualités pour relever ce défi. Il a cependant manqué une première occasion de marquer des points.

Vendredi, le champion Bruges s’est incliné aux tirs au but face à une Union Saint-Gilloise qui n’en finit plus d’étonner, décrochant sa deuxième Supercoupe de Belgique après celle de 2024. Pas totalement irréprochable sur le but du 1-1 ayant conduit à la séance fatidique, même s’il a été fusillé à bout portant, Sommer n’a pas davantage réussi à s’interposer sur l’une des cinq tentatives unionistes. Un premier trophée qui s’envole.