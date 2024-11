Vidéo: twitter

Le drame a été évité de peu

Cette mascotte d'un club de football américain a pris un gros risque samedi soir, qui aurait pu lui coûter très cher.

Dans le sport américain, les mascottes font intégralement partie du spectacle. Durant le match ou pendant les pauses, elles s'attachent souvent à tenter des exploits sportifs – en gardant leur déguisement, bien sûr – pour épater le public. On pense par exemple aux mascottes des clubs de basket en NBA, avec les dunks qu'elles effectuent après avoir rebondi sur un trampoline.

Samedi, lors d'un match de football américain universitaire, la mascotte de l'équipe de la Brigham Young University (Utah) a également assuré le spectacle, mais en prenant un très gros risque. Alors qu'une voiturette de golf passait à toute vitesse sur le bord du terrain, Cosmo Cougar – de son petit nom – a décidé de... faire un salto arrière par-dessus le véhicule en mouvement.

Tout s'est parfaitement déroulé jusqu'à ce que le félin heurte sa tête contre le toit de la voiturette.

Déséquilibrée, la mascotte a toutefois réussi à éviter le drame en retombant sur ses pattes. On n'imagine pas la douleur et les conséquences qu'une chute sur les genoux, le dos ou la tête aurait entraînées... Et ce même si le déguisement, rembourré, aurait un peu atténué le choc. C'est d'ailleurs ce qui a évité à Cosmo Cougar une grave blessure quand sa tête est venue frapper le véhicule.



Heureusement, beaucoup plus de peur que de mal, donc, pour la mascotte de la Brigham Young University. A peine relevée, elle a célébré sa cascade avec les spectateurs, visiblement très enthousiastes. Deux secondes auparavant, ils laissaient pourtant échapper un cri d'effroi devant l'accident. Après la partie, Cosmo Cougar a posté ce message sur X:

«Je suis juste content que ma tête soit restée là cette fois-ci»

Et d'ajouter, dans un autre tweet: «Les chats ont neuf vies...»

Les joueurs de la Brigham Young University, eux, ont eu moins de chance que leur grande peluche. Dans ce match contre les Kansas Jayhawks, ils ont subi leur première défaite de la saison. (yog)