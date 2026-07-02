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Coupe du monde 2026: les Etats-Unis battent la Bosnie

United States&#039; Folarin Balogun (20) gets a pat on the head from Bosnia&#039;s Sead Kolasinac (5) as United States&#039; Christian Pulisic (10) stands by after receiving a red card during the Worl ...
Emotions contrastées: Folarin Balogun (au centre) a marqué et a reçu un carton rouge contre la Bosnie. Image: keystone

Les Etats-Unis battent la Bosnie, mais il y a un souci

Les Américains ont dominé la sélection balkanique (2-0), jeudi en 16e de finale du Mondial. Mais en 8e contre la Belgique, ils ne pourront pas compter sur leur meilleur joueur, Balogun, expulsé.
02.07.2026, 05:5702.07.2026, 05:57

Les Etats-Unis ont-ils signé une victoire à la Pyrrhus? A Santa Clara, ils se sont imposés 2-0 devant la Bosnie-Herzégovine après avoir perdu leur meilleur joueur.

Auteur de l’ouverture du score, Folarin Balogun a, en effet, été expulsé peu après l’heure de jeu pour une faute aussi vilaine qu’involontaire sur Tarik Muharemovic. La VAR ne pouvait ignorer le geste de l’attaquant qui sera suspendu lundi à Seattle pour le huitième de finale contre la Belgique.

United States&#039; Folarin Balogun (20) fouls Bosnia&#039;s Tarik Muharemovic (4) during the World Cup round of 32 soccer match between the United States and Bosnia in Santa Clara, Calif., near San F ...
La vilaine faute de Balogun sur Muharemovic, qui a valu un carton rouge.Image: keystone

L’absence de Balogun face aux «Diables Rouges» sera vraiment pénalisante. Sur un nuage depuis le début de cette Coupe du monde, le coéquipier de Denis Zakaria à Monaco avait été dans tous les bons coups contre les Bosniens. Avant de marquer, n'avait-il pas trouvé la transversale et vu un but annuler pour hors-jeu?

A onze contre onze, les Etats-Unis avaient exercé une domination sans partage. Ils devaient toutefois attendre la 45e minute pour concrétiser leur supériorité. Sur une ouverture de Mark Tillmann, Balogun exploitait une déviation malheureuse de Stjepan Radeljic pour battre du gauche Nikola Vasilj. L’attaquant de l’AS Monaco inscrivait son troisième but dans le tournoi. Mauricio Pochettino et tout un pays espèrent fermement que cela ne sera pas le dernier...

Une aide insolite👇

Les Etats-Unis ont recruté des chiots pour gagner le Mondial

Après l’expulsion de Balogun, la «Team USA» ne fut pas vraiment en danger face à un adversaire totalement inoffensif. Le 2-0 de la 82e minute, un coup-franc de Malik Tillmann sur lequel Vasilj ne fut pas vraiment inspiré, fut toutefois accueilli comme un véritable soulagement.

Si le rêve continue pour son équipe, Mauricio Pochettino doit désormais résoudre une équation qui n’est pas simple: battre la Belgique sans pouvoir aligner son atout maître. (ats/yog)

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