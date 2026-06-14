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Coupe du monde 2026: Xhaka fâché après Suisse-Qatar

Switzerland&#039;s Granit Xhaka, right, reacts next to Switzerland&#039;s Ruben Vargas, left, during the World Cup Group B soccer match between Qatar and Switzerland at the San Francisco Bay Area Stad ...
Le capitaine Granit Xhaka n'était pas content de ses coéquipiers.Image: keystone

Xhaka est fâché

Après le match nul décevant de la Suisse contre le Qatar (1-1) pour son entrée en lice à la Coupe du monde, le capitaine Granit Xhaka n’a pas mâché ses mots. Il a adressé de vives critiques à ses coéquipiers.
14.06.2026, 05:5314.06.2026, 05:53

La Suisse n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul 1-1 face au Qatar pour ses débuts dans ce Mondial, ce samedi. L’égalisation qatarie n’est tombée qu’à la 94e minute. Une immense déception pour la Nati, dont les ambitions sont aujourd’hui bien plus élevées.

Le capitaine Granit Xhaka était donc particulièrement remonté après la rencontre – et il n’a pas épargné ses coéquipiers. «Nous avons perdu le rythme à la fin de la deuxième mi-temps. A ce niveau, cela ne doit pas arriver», a déclaré le milieu de terrain au micro de la SRF, avant de développer:

«Nous n’avons plus joué dans nos positions comme nous l’avions fait en première période. Tout le monde a commencé à courir un peu n’importe où.»
Switzerland&#039;s Granit Xhaka reacts during the World Cup Group B soccer match between Qatar and Switzerland at the San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, Saturday, June 13, 2026. (KEYSTONE/ ...
Xhaka, fâché et déçu après ce Qatar-Suisse. image: Keystone

Selon lui, il est pourtant essentiel de «respecter sa position» pour qu’une équipe puisse fonctionner collectivement. «Il faut faire ce que demande l’entraîneur et ne pas jouer les showmen en essayant de tout faire tout seul», a pesté Xhaka.

Le capitaine n’a pas voulu dire publiquement qui il visait par ces propos. Il a simplement ajouté:

«C’est aussi une question de discipline. Quand un entraîneur fait entrer un joueur et que celui-ci essaie de tout faire tout seul, cela devient compliqué»
La Suisse se fait surprendre par le Qatar en fin de match

Le consultant de la SRF Benjamin Huggel a supposé que Xhaka pouvait faire référence à Zeki Amdouni. Pour dynamiser l’attaque, le sélectionneur Murat Yakin avait également lancé Johan Manzambi.

Switzerland&#039;s Zeki Amdouni reacts after the end of the World Cup Group B soccer match between Qatar and Switzerland in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/ ...
Zeki Amdouni (à droite) n'avait pas la mine des grands jours après ce match.Image: keystone

Xhaka aurait aimé que la fin de match soit gérée plus intelligemment. Au lieu de cela, la Suisse a perdu patience parce qu’elle voulait absolument inscrire un deuxième but, estime le joueur de 33 ans.

«Dans ce genre de situation, il faut simplement ramener le 1-0 à la maison, même si l’on ne joue pas bien»

Son bilan après cette entrée en lice décevante au Mondial:

«Nous devons garder les pieds sur terre et comprendre la réalité. Et la réalité, c’est que nous ne sommes pas là où nous voulons être. Nous ne devons pas parler maintenant du fait que nous voulons réaliser la meilleure Coupe du monde de l’histoire de la Suisse: nous devons désormais répondre présent, car parler, tout le monde peut le faire.»
Le penalty accordé à la Suisse était-il valide? Un arbitre répond

La suite pour la Nati aura lieu jeudi (21h) face à la Bosnie-Herzégovine. Une victoire sera alors quasiment obligatoire si la Suisse veut continuer à viser la première place du groupe. (nih/yog)

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