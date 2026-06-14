Xhaka est fâché
La Suisse n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul 1-1 face au Qatar pour ses débuts dans ce Mondial, ce samedi. L’égalisation qatarie n’est tombée qu’à la 94e minute. Une immense déception pour la Nati, dont les ambitions sont aujourd’hui bien plus élevées.
Le capitaine Granit Xhaka était donc particulièrement remonté après la rencontre – et il n’a pas épargné ses coéquipiers. «Nous avons perdu le rythme à la fin de la deuxième mi-temps. A ce niveau, cela ne doit pas arriver», a déclaré le milieu de terrain au micro de la SRF, avant de développer:
Selon lui, il est pourtant essentiel de «respecter sa position» pour qu’une équipe puisse fonctionner collectivement. «Il faut faire ce que demande l’entraîneur et ne pas jouer les showmen en essayant de tout faire tout seul», a pesté Xhaka.
Le capitaine n’a pas voulu dire publiquement qui il visait par ces propos. Il a simplement ajouté:
Le consultant de la SRF Benjamin Huggel a supposé que Xhaka pouvait faire référence à Zeki Amdouni. Pour dynamiser l’attaque, le sélectionneur Murat Yakin avait également lancé Johan Manzambi.
Xhaka aurait aimé que la fin de match soit gérée plus intelligemment. Au lieu de cela, la Suisse a perdu patience parce qu’elle voulait absolument inscrire un deuxième but, estime le joueur de 33 ans.
Son bilan après cette entrée en lice décevante au Mondial:
La suite pour la Nati aura lieu jeudi (21h) face à la Bosnie-Herzégovine. Une victoire sera alors quasiment obligatoire si la Suisse veut continuer à viser la première place du groupe. (nih/yog)