L'éternel débat: qui est le GOAT, Messi ou Ronaldo?
Certains débats n'ont pas vraiment vocation à être résolus. Ils existent simplement pour animer les repas de famille, les très (très) nombreuses pauses café des journalistes de watson et vos terrasses ensoleillées où vous aviez la paix jusqu'à atterrir sur ce sondage de votre média préféré.
Le débat, donc? Toujours le même, celui de savoir qui est le plus grand joueur de l'Histoire entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors entre le premier match de l'Argentine mardi soir et l'entrée en lice du Portugal ce mercredi, il aurait été dommage de passer à côté de l'occasion de remettre deux balles dans le jukebox.
Car si le football a ses grandes traditions, aucune n'est plus tenace que celle de comparer ces deux joueurs. Et puis bon, il faut bien offrir un sujet de conversation à celles et ceux qui tuent le temps en terrasse un mercredi à 15h, entre un rosé tiède, trois cacahuètes et un ami qui commence chacune de ses phrases par «objectivement» pour parler de fôôôte.
Allez c’est cadeau, autant assumer l'inévitable et relancer une querelle qui survivra probablement à ses deux principaux protagonistes. De rien. 🐐🐐🐐
On y va? On y va:
On commence avec les questions footballistiques et on y va crescendo dans la mauvaise foi? D’accord. Voici:
Allez, passons aux questions un peu moins sportives (parce que bon, hein…).
Des statues, il en existe plusieurs dans le monde des deux joueurs, mais prenons ces deux... Ce célèbre «buste» de Ronaldo, ainsi que cette sculpture de Messi, en Inde (qui a récemment été déboulonnée):
Allez, on a peur de rien ici, on l'ose: