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Coupe du monde 2026: Qui est le goat, Messi ou Ronaldo?

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L'éternel débat: qui est le GOAT, Messi ou Ronaldo?

L&#039;éternel débat: qui est le GOAT, Messi ou Ronaldo? Messi a gagné la Coupe du monde. Ronaldo a gagné la bataille de la longévité. Alors que les deux stars disputent peut-être leur dernier Mondial ...
N'hésitez pas à envoyer ce super sondage avec tous vos amis, yay <3Image: watson
Messi a gagné la Coupe du monde. Ronaldo a gagné la bataille de la longévité. Alors que les deux stars disputent peut-être leur dernier Mondial, les lecteurs de watson peuvent-ils enfin trancher le débat le plus interminable du football?
17.06.2026, 14:5817.06.2026, 16:05
Margaux Habert
Margaux Habert

Certains débats n'ont pas vraiment vocation à être résolus. Ils existent simplement pour animer les repas de famille, les très (très) nombreuses pauses café des journalistes de watson et vos terrasses ensoleillées où vous aviez la paix jusqu'à atterrir sur ce sondage de votre média préféré.

Le débat, donc? Toujours le même, celui de savoir qui est le plus grand joueur de l'Histoire entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors entre le premier match de l'Argentine mardi soir et l'entrée en lice du Portugal ce mercredi, il aurait été dommage de passer à côté de l'occasion de remettre deux balles dans le jukebox.

Car si le football a ses grandes traditions, aucune n'est plus tenace que celle de comparer ces deux joueurs. Et puis bon, il faut bien offrir un sujet de conversation à celles et ceux qui tuent le temps en terrasse un mercredi à 15h, entre un rosé tiède, trois cacahuètes et un ami qui commence chacune de ses phrases par «objectivement» pour parler de fôôôte.

Allez c’est cadeau, autant assumer l'inévitable et relancer une querelle qui survivra probablement à ses deux principaux protagonistes. De rien. 🐐🐐🐐

Il y a un gros problème avec la statue en or de Messi

On y va? On y va:

On commence avec les questions footballistiques et on y va crescendo dans la mauvaise foi? D’accord. Voici:

Lequel vous a procuré le plus d'émotions?
Au total, 33 personnes ont participé à ce sondage.
Lequel aurait été le plus fort sans son physique exceptionnel?
Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.
Lequel aurait réussi dans le plus grand nombre d'époques différentes?
Au total, 33 personnes ont participé à ce sondage.
«Une question à la con»: une TV française chambre Ronaldo
Si votre vie dépendait d'un penalty à la 90e minute, qui le tire?
Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.
Votre équipe est menée 1-0 à la 85e minute. Vous faites entrer:
Au total, 32 personnes ont participé à ce sondage.
Votre équipe mène 1-0 à la 85e minute. Vous faites entrer:
Au total, 31 personnes ont participé à ce sondage.

Allez, passons aux questions un peu moins sportives (parce que bon, hein…).

Qui aurait le plus de mal à accepter d'arriver deuxième dans ce sondage?
Au total, 31 personnes ont participé à ce sondage.
Qui a la fanbase la plus fatigante sur internet?
Au total, 31 personnes ont participé à ce sondage.
L'Argentine a une astuce pour protéger Messi quand il échange son maillot
Qui aurait le plus de chances de consulter les résultats du sondage à 3 heures du matin?
Au total, 28 personnes ont participé à ce sondage.
Qui aurait le plus de chances d'être vexé par cette question?
Au total, 24 personnes ont participé à ce sondage.
Qui a la statue la plus moche?
Au total, 30 personnes ont participé à ce sondage.

Des statues, il en existe plusieurs dans le monde des deux joueurs, mais prenons ces deux... Ce célèbre «buste» de Ronaldo, ainsi que cette sculpture de Messi, en Inde (qui a récemment été déboulonnée):

Image
Image: dr
Image
Image: dr
Qui serait le plus pénible dans un escape game?
Au total, 26 personnes ont participé à ce sondage.
Qui aurait le plus de chances d’inventer un nouveau geste technique de l’espace en essayant juste de faire une passe?
Au total, 22 personnes ont participé à ce sondage.
Qui a le plus souffert d'être comparé à l'autre?
Au total, 26 personnes ont participé à ce sondage.
Il tente de «voler» un enfant romand en se faisant passer pour Ronaldo

Allez, on a peur de rien ici, on l'ose:

Qui est le GOAT?
Au total, 27 personnes ont participé à ce sondage.

Et sinon...

Vidéo: watson
N'oubliez pas que c'est juste un jeu, aimez-vous les uns les autres bordel <3
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