beau temps19°
DE | FR
burger
Sport
Etats-Unis

L'équipe d'Iran a adressé un message caché aux Américains

Iran&#039;s Alireza Jahanbakhsh (7) reacts at the end of the during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo ...
Les Iraniens ont pris un point face à la Belgique, avant de laisser une lettre au pays hôte.Image: keystone

L'équipe d'Iran a adressé un message caché aux Américains

Après son match contre la Belgique dimanche soir, l’équipe iranienne a laissé une lettre dans le stade, contenant un message dissimulé.
23.06.2026, 06:3423.06.2026, 06:34
Nils Kögler / t-online
Un article de
t-online

Selon le journal allemand Bild, la sélection iranienne a abandonné une lettre manuscrite dans le vestiaire du SoFi Stadium, à Los Angeles. Le média affirme en avoir publié une photo. C’est dans cette enceinte que l’équipe d’Iran, pays qui était encore officiellement en guerre avec les États-Unis au début du tournoi, a disputé ses deux premiers matches de groupe.

Avec deux matches nuls face à la Nouvelle-Zélande et à la Belgique, l’équipe iranienne est bien lancée sur le plan sportif.

Voici ce qu'on peut lire dans la lettre:

«De la Perse antique, il y a des milliers d’années, à l’Iran civilisé d’aujourd’hui, l’esprit de l’Iran continue de vivre et demeure inébranlable. Nous sommes venus à Los Angeles avec fierté, nous avons concouru avec honneur et nous repartons avec dignité. Merci, Los Angeles, pour votre hospitalité. Et merci à chaque Iranien qui a donné son cœur, sa voix et son âme durant ces 180 minutes. Puisse la paix, le respect et l’amitié entre toutes les nations l’emporter.»

Mais les mots conciliants laissés dans cette lettre ne résistent qu’à une première lecture. Entre deux paragraphes, les joueurs ont en effet inscrit en rouge «#168» et «#minab». Il s’agirait vraisemblablement d’une référence au bombardement présumé d’une école dans la ville iranienne de Minab, qui aurait été mené par erreur par des avions de combat américains. Selon plusieurs informations, cette frappe aurait fait 168 victimes, principalement des civils, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants.

A dix, la Belgique s'en sort bien contre l'Iran

Une telle allusion laisse penser que la sélection iranienne entend se ranger du côté du régime des mollahs au pouvoir dans son pays. De fait, les voix critiques du régime n’ont jusqu’ici pas eu la partie facile au sein de l’équipe.

Au printemps, l’ancien gardien international Rashid Mazaheri avait ainsi été arrêté après avoir publiquement critiqué le régime iranien. Une interpellation qui avait suscité de nombreux titres à l’étranger et alimenté les protestations de la diaspora iranienne en marge des matches de la Coupe du monde. L’une des manifestantes, interrogée par l’agence de presse indienne ANI News, avait rejeté l’idée que cette sélection représente les Iraniens opposés au pouvoir. «Ce n’est pas notre équipe», avait-elle déclaré. La FIFA, de son côté, ne s’était pas exprimée sur cette arrestation.

Par ailleurs, l’ancien joueur de Bundesliga Sardar Azmoun, pourtant meilleur buteur iranien, ne figure pas dans la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde. En cause: une photo publiée sur Instagram aux côtés du Premier ministre des Émirats arabes unis. Or ce pays est considéré comme un allié des États-Unis dans le conflit qui l’oppose à l’Iran.

FILE - Iran&#039;s Sardar Azmoun controls the ball during the Asian Cup quarterfinal soccer match between Japan and Iran at Education City Stadium in Al Rayyan, Qatar, Saturday, Feb. 3, 2024. (AP Phot ...
Sardar Azmoun a été écarté de la sélection.Image: keystone

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a également des répercussions directes sur la sélection. L’équipe a ainsi dû déplacer en urgence son camp de base pour le Mondial, initialement prévu en Arizona, vers le Mexique, et n’est autorisée à entrer aux États-Unis que brièvement, le temps de disputer ses matches. Par ailleurs, certains membres de l’encadrement n’auraient tout simplement pas obtenu de visa. Si l’Iran et les États-Unis devaient terminer chacun deuxièmes de leur groupe lors du premier tour, les deux pays pourraient se retrouver face à face dès les seizièmes de finale.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir
1
Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir
de Margaux Habert
Il milite pour que son club recrute la nouvelle star de la Nati
1
Il milite pour que son club recrute la nouvelle star de la Nati
Les pauses fraîcheurs changent-elles vraiment le cours des matchs?
Les pauses fraîcheurs changent-elles vraiment le cours des matchs?
de Lucien Willemin, San Diego
«Mille excuses»: la RTS a envoyé la pub au pire moment
«Mille excuses»: la RTS a envoyé la pub au pire moment
Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial
Voici l’outil indispensable des fans pendant le Mondial
Le drapeau saoudien a un traitement différent des autres au Mondial
Le drapeau saoudien a un traitement différent des autres au Mondial
de Yoann Graber
Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa
3
Les chiffres démesurés derrière les voyages du patron de la Fifa
de Coralie Febvre
Le coach de l’Allemagne pousse un coup de gueule contre la Fifa
Le coach de l’Allemagne pousse un coup de gueule contre la Fifa
de William Laing
Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets
Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets
de Yoann Graber
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
de Yoann Graber
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
de Margaux Habert
Xhaka explique sa célébration polémique
Xhaka explique sa célébration polémique
de Yoann Graber
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
de Yoann Graber
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
de Etienne Wuillemin
Un cadre de la Nati sur le départ?
Un cadre de la Nati sur le départ?
de sebastian wendel, los angeles
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
de Margaux Habert
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
1
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
de Margaux Habert
Cristiano Ronaldo a touché le fond
Cristiano Ronaldo a touché le fond
de Timo Rizzi
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
de Philipp Reich, Jelle Schutter
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
de Nikolai Stübner
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 19
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / francisco guasco
partager sur Facebookpartager sur X
Les norvégiens s'incrustent à un cours de yoga à Times Square
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette nouvelle règle montre déjà ses limites
La règle imposant à un joueur de sortir une minute s’il fait appel à un soigneur sans que l’auteur de la faute ait été sanctionné d’un carton a visiblement déjà montré ses limites dimanche à la Coupe du monde.
Lors du match contre l'Iran, dimanche au stade de Los Angeles, l’international belge Leandro Trossard s’est soudain tordu de douleur et est resté au sol après avoir subi un tacle violent.
L’article