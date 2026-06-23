Les Iraniens ont pris un point face à la Belgique, avant de laisser une lettre au pays hôte. Image: keystone

L'équipe d'Iran a adressé un message caché aux Américains

Après son match contre la Belgique dimanche soir, l’équipe iranienne a laissé une lettre dans le stade, contenant un message dissimulé.

Nils Kögler / t-online

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Selon le journal allemand Bild, la sélection iranienne a abandonné une lettre manuscrite dans le vestiaire du SoFi Stadium, à Los Angeles. Le média affirme en avoir publié une photo. C’est dans cette enceinte que l’équipe d’Iran, pays qui était encore officiellement en guerre avec les États-Unis au début du tournoi, a disputé ses deux premiers matches de groupe.

Avec deux matches nuls face à la Nouvelle-Zélande et à la Belgique, l’équipe iranienne est bien lancée sur le plan sportif.

Voici ce qu'on peut lire dans la lettre: «De la Perse antique, il y a des milliers d’années, à l’Iran civilisé d’aujourd’hui, l’esprit de l’Iran continue de vivre et demeure inébranlable. Nous sommes venus à Los Angeles avec fierté, nous avons concouru avec honneur et nous repartons avec dignité. Merci, Los Angeles, pour votre hospitalité. Et merci à chaque Iranien qui a donné son cœur, sa voix et son âme durant ces 180 minutes. Puisse la paix, le respect et l’amitié entre toutes les nations l’emporter.»

Mais les mots conciliants laissés dans cette lettre ne résistent qu’à une première lecture. Entre deux paragraphes, les joueurs ont en effet inscrit en rouge «#168» et «#minab». Il s’agirait vraisemblablement d’une référence au bombardement présumé d’une école dans la ville iranienne de Minab, qui aurait été mené par erreur par des avions de combat américains. Selon plusieurs informations, cette frappe aurait fait 168 victimes, principalement des civils, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants.

Une telle allusion laisse penser que la sélection iranienne entend se ranger du côté du régime des mollahs au pouvoir dans son pays. De fait, les voix critiques du régime n’ont jusqu’ici pas eu la partie facile au sein de l’équipe.

Au printemps, l’ancien gardien international Rashid Mazaheri avait ainsi été arrêté après avoir publiquement critiqué le régime iranien. Une interpellation qui avait suscité de nombreux titres à l’étranger et alimenté les protestations de la diaspora iranienne en marge des matches de la Coupe du monde. L’une des manifestantes, interrogée par l’agence de presse indienne ANI News, avait rejeté l’idée que cette sélection représente les Iraniens opposés au pouvoir. «Ce n’est pas notre équipe», avait-elle déclaré. La FIFA, de son côté, ne s’était pas exprimée sur cette arrestation.

Par ailleurs, l’ancien joueur de Bundesliga Sardar Azmoun, pourtant meilleur buteur iranien, ne figure pas dans la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde. En cause: une photo publiée sur Instagram aux côtés du Premier ministre des Émirats arabes unis. Or ce pays est considéré comme un allié des États-Unis dans le conflit qui l’oppose à l’Iran.

Sardar Azmoun a été écarté de la sélection. Image: keystone

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a également des répercussions directes sur la sélection. L’équipe a ainsi dû déplacer en urgence son camp de base pour le Mondial, initialement prévu en Arizona, vers le Mexique, et n’est autorisée à entrer aux États-Unis que brièvement, le temps de disputer ses matches. Par ailleurs, certains membres de l’encadrement n’auraient tout simplement pas obtenu de visa. Si l’Iran et les États-Unis devaient terminer chacun deuxièmes de leur groupe lors du premier tour, les deux pays pourraient se retrouver face à face dès les seizièmes de finale.